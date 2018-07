Musik, Tanz und Gesang an drei Stellen: Beim 12. Hinterhoffest der Tanz- und Musikschule Trossingen haben am Samstagnachmittag 18 Gruppierungen die fast 700 Besucher aufs Beste unterhalten.

Das Dutzend vollgemacht hat die Schule mit dem diesjährigen Fest, zu dem auch wieder Freunde eingeladen waren. So wie die Bläserklasse des Gymnasiums, die unter der Leitung von Corinna Baumgarten den Auftakt im Hofzelt machte. The „Moveable Groove“, die kraftvolle Streetband der Musikschule, löste sie ab, um dann der Schülerband mit dem Understatement-Namen „almost famous“ von Rares Popsa den etwas knappen Raum im Zelt zu überlassen. Der Fachbereich Schlagwerk sorgte ab 15 Uhr mit „Drums & More“ für Stimmung, gefolgt von Robin Schmidts Schülerband „The Toblerones“. Nur ein paar „Große“ wagten sich danach an die Trommeln und machten bald dem Akkordeonorchester „Herzklopfen“ sowie dem Hohnerklang Jugendorchester I unter der erfahrenen Leitung von Sabine Kölz Platz.

Gut besucht waren auch die Minikonzerte im Spiegelsaal: Dort wagten talentierte Kinder aus dem Fachbereich Gitarre ihre „Saitensprünge“. In diesem Bereich gibt es ab Herbst gleich vier Neubesetzungen im Lehrkörper, wie Schulleiter Achim Robold in einer kurzen Ansprache mitteilte.

Bei der zahlenmäßigen Besetzung der einen oder anderen Gruppe zeigte sich die Konkurrenz durch Schul- und Dorffeste in der Region, doch tat das der Leistung und Spielfreude der Anwesenden keinen Abbruch.

„Wenige und viele“ hatte der Fachbereich Akkordeon seine abwechslungsreiche Präsentation genannt, die von „Rock and Roll“ über die „Flaschenpost“ und „Alouette“ bis zu „Lazy Day“ reichte. Besonders kräftigen Beifall gab es hier für die zwei Mädels aus der eigentlich sechsköpfigen Melodica-AG der GMS Aldingen, Jana und Ellen. Auch die neunjährige Vanessa Varga aus Unterkirnach ließ als selbstsichere Sängerin aufhorchen. Begleitet wurde sie von den Akkordeonisten Nils Grybsz und Luca Stier. Ebenfalls im Spiegelsaal hatten die Bläser von „woods and brass all over“ einen kurzen Auftritt, gefolgt von den jungen Pianisten mit „Schwarz oder Weiß“.

Im Konzertsaal lud der Fachbereich Streicher zu ausführlichen „Sommerträumen“ ein, gefolgt von Blues, Swing und der „Cool Cat“ des Saxofonensembles unter der Leitung von Stefanie Jansen. Besonders das Solo des erst achtjährigen Jonas beeindruckte. Gutes Rhythmusgefühl bewiesen die „CC-Coole Cajons“ von der Friedensschule, geleitet von Christine Genserich.

Um Sonne, Regen und Nebel ging es bei der reizenden Vorführung der Kleinsten der Musikalischen Früherziehung, bei der auch einige Eltern mitmachten. Auch Kinder, die den „Musikgarten“ besuchen, erwiesen sich als bühnenfest. Ein „Potpourri“ überreichten sechs Nachwuchs-Ballerinen unter der Leitung von Juliette Viellemin den begeisterten Zuschauern im Konzertsaal.

Für die Bewirtung hatte der FC „Vorwärts” aus Weigheim gesorgt, eine Hüpfburg und das vielfältige Spiel- und Informationsangebot der Freiwilligen Feuerwehr Trossingen rundeten das gelungene Fest ab.