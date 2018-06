Unbekannter schlägt auf Motorhaube ein

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag in der Trossinger Schillerstraße mit einem langen festen Gegenstand auf die Motorhaube eines Audis eingeschlagen. Der Wagen, der einer 24-Jährigen gehört, war in einer Garage abgestellt. Das Tor der Garage war zugezogen aber nicht abgeschlossen gewesen. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 4000 Euro geschätzt. (pz)

Das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 931 80, ermittelt und bittet um Hinweise. Einklappen Ausklappen