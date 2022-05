Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 11 Uhr, in der Achauerstraße in Trossingen die linke Fahrzeugseite eines roten Mercedes AMG zerkratzt und einen Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro verursacht. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Trossingen unter der Telefonnummer 07425 / 33 860 entgegen.