Der Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern und E-Bikes scheint laut Polizei aktuell im Raum Spaichingen/Trossingen hoch im Kurs zu stehen. So entwendeten unbekannte Tatverdächtige am Dienstagabend im Zeitraum von 20 bis 22.30 Uhr an der Christophstraße in Trossingen ein in einem Hinterhof an einem Fahrradständer gesichert abgestelltes, schwarz-dunkelblau lackiertes Pedelec der Marke Raleigh im Wert von 2000 Euro.

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag wurde an dem Grillplatz beim Freibad Spaichingen in der Jahnstraße ein verschlossen abgestelltes, silberfarbenes Mountainbike der Marke Trek, Typ Fully, im Wert von 1500 Euro gestohlen. Schließlich entwendeten unbekannte Tatverdächtige am Mittwoch im Zeitraum von 21 bis 21.45 Uhr am Marktplatz in Spaichingen ein an dem zur Sallancher Straße führenden Hintereingang einer Gaststätte stehendes, schwarz lackiertes E-Bike der Marke Bulls mit installiertem Akku der Marke Bosch.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen, möglicherweise benutzten Transportfahrzeugen oder zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.