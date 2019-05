Unbekannte stehlen Baumaschinen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei der Tiefbaustelle an der Kreisstraße 5910, auf Höhe des Industriegebietes Neuen, einen Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich laut Polizei auf 6000 Euro. Da der Container direkt am Straßenrand platziert ist, haben Verkehrsteilnehmer möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Trossingen, Telefon 07425/33866, zu melden.