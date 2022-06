Unbekannte schlauchen 200 Liter Diesel aus Arbeitsmaschinen ab

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes aus zwei Baumaschinen des Asphaltmischwerkes in der Straße „Steinen“ insgesamt 200 Liter Diesel abgezapft. Die Täter durchtrennten im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, an der rückwärtigen Seite des Asphaltwerkes einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände.

Hier schlauchten die Unbekannten aus den Tanks eines Steinbrechers und eines Förderbandes den Kraftstoff ab. Für den Abtransport müssen die Diebe ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Trossingen unter der Telefonnummer 07425 / 33 860 entgegen.