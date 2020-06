Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Auto, die im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag in der Theodor-Heuss-Straße etwa gegenüber der Einmündung der Kirchhalde in die Theodor-Heuss-Straße begangen wurde. Unbekannte Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Windschutzscheibe eines dort geparkten Autos ein. Weiterhin wurden an dem Auto beide Außenspiegel abgetreten oder -geschlagen und hierbei irreparabel zerstört.