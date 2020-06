Unbekannte stehlen Batterien von Baustellenampeln

Trossingen (pz) - Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl der Batterien von zwei Baustellenampeln im Gewerbegebiet am westlichen Stadtrand. Die Lastwagen-Batterien mit einem Stückpreis von etwa 250 Euro wurden im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen in der Christian-Messner-Straße (Kreisstraße 5939) im Bereich der Kreuzung Christian-Messner-Straße/Eglishalde/Im Sandbruch aus den Baustellenampeln herausmontiert und gestohlen. Personen, die der Polizei Hinweise zu Tatverdächtigen, zu benutzten Fahrzeugen oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 / 338 66, zu melden.

Scheibe mit Luftgewehr zerschossen

Trossingen (pz) - Zeugen sucht die Polizei zu einer in der Nacht zum Sonntag gegen 01.00 Uhr in der Bismarckstraße begangenen Sachbeschädigung. Unbekannte Täter schossen vermutlich mit einem Luftgewehr im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße/Beethovenstraße/Butschstraße und beschädigten an einem im dortigen Bereich stehenden Gebäude die Glasscheibe eines Wohnzimmerfensters. Der Geschädigte saß zur Tatzeit in diesem Wohnzimmer am Fernseher, was mit der Auswahl des Fensters durch die Tatverdächtigen möglicherweise in Zusammenhang steht.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 / 338 66, zu melden.