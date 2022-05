Unbekannte brechen in „Gaugerhütte“ ein

Unbekannte sind im Zeitraum von Montagnachmittag, 16 Uhr, bis Dienstagmittag, 13 Uhr, im Bereich Gauger in die „Gaugerhütte“ eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten gewaltsam die Eingangstür der Hütte auf und verschafften sich somit Zugang in den Innenraum, wie die Polizei berichtet. Außer dem Mobiliar fanden die Diebe dort nichts vor. Sie hinterließen jedoch einen Schaden an der Tür in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die im betreffenden Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425/3386-0, zu melden.