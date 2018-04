Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Büroräume eines Discounters in der Ernst-Haller-Straße nahe dem Fritz-Kiehn-Platz eingebrochen. Mit einem Gully-Deckel warfen sie das Fenster eines Büroraumes ein und gelangten so in das Gebäude. Aus einem geöffneten Schrank erbeuteten die Täter mehrere Stangen Zigaretten. Die Verkaufsräume wurden von den Einbrechern nicht betreten.