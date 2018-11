Unbekannte beschmieren Hauswände

Einen schlechten Halloween-Scherz haben sich Unbekannte in Trossingen erlaubt: Am Mittwoch haben unbekannte Täter die Fassaden von vier Gebäuden mit Farbe beschmiert - eine davon mit einem Penis.

Die Unbekannten besprühten Gebäude in der Zeppelinstraße und in der Ernst-Hohner-Straße mit grauer Farbe. Im Zeitraum von 19 Uhr bis 20.30 Uhr wurden an zwei Fassaden in der Zeppelinstraße ein männliches Geschlechtsteil, sowie an eine Fassade in der gleichen Straße ein Herz gesprüht. Auch die Fassade einer Bäckerei in der Ernst-Haller-Straße verschmierten die Unbekannten mit graue Farbe.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.