Unbekannte beschädigen Autos

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Stadtgebiet zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos gekommen. Bislang unbekannte Täter haben laut Polizei in der Kantstraße an einem Fahrzeug den Außenspiegel abgetreten. In der Wagnerstraße traten die Täter an einem Ford ebenfalls den Außenspiegel ab. Beim betreuten Wohnen in der Wagnerstraße warfen die Ganoven mit einem Stein die Heckscheibe an einem Auto ein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07424 / 9318-0) entgegen.