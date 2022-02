Unachtsamkeit löst Unfall aus: 10 000 Euro Schaden

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 10 000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Liststraße und Jahnstraße in Trossingen ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 21 Jahre junge Fahrerin eines VW Golfs gegen 14.15 Uhr auf der Liststraße in Richtung Ernst-Hohner-Straße und überquerte hierbei die Kreuzung mit der Jahnstraße. Beim Überqueren der Kreuzung achtete die 21-Jährige zu spät auf einen Fiat Panda, dessen 41-jährige Fahrerin sich von rechts auf der Jahnstraße der Kreuzung näherte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos zog sich die Fiat-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Auch die achtjährige Tochter der Frau, die sich zum Unfallzeitpunkt im Fiat befand, wurde vorsorglich zur Untersuchung in die Klinik gebracht, wie die Polizei berichtet. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.