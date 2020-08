Umweltschutz und Stadtentwicklung stehen im Mittelpunkt

Einmal im Jahr schwingt sich die Trossinger CDU aufs Rad und verschafft sich einen Überblick über das Geschehen in der Stadt. Umweltschutz und Stadtentwicklung haben dieses Jahr im Mittelpunkt der traditionellen kommunalpolitischen Fahrradtour gestanden.

So trafen sich kürzlich mehrere CDU-Mitglieder und interessierte Bürger am Trossinger Rathaus. Gerade auch aufgrund der aktuellen Diskussion um einen neuen Flächennutzungsplan wurde als erstes Ziel unter Leitung von Clemens Henn, Werner Hauser und Jürgen Vosseler der Hirschweidenhof der Familie Messner angesteuert. Martin-Ulrich Messner führte die Gruppe nach einer kurzen Einführung durch seinen Betrieb. Aktuelles zur Ernte konnte er berichten und manch ein Teilnehmer staunte nicht schlecht, als er erfuhr, dass die Milchkühe selbstständig ihren Melkstand aufsuchen und nicht mehr zu festgelegten Zeiten zum Melken anstehen müssen.

Anschließend erläuterte Messner sein Blühwiesenprojekt neben seinem Hof. Dieses umfasst 6000 Quadratmeter. Dort hat Messner die mehrjährige Veitshöchheimer Bienenweide ausgesät, die gut gediehen ist und – so Landwirt Messner – auch vermehrt Spaziergänger anzieht. Dieses Projekt hat Messner aus eigener Initiative ins Leben gerufen. Es wird von verschiedensten Privatpersonen, Firmen und auch von der CDU-Fraktion Trossingen gesponsert.

Zweite Station war ein neu angelegter Waldrand im Bereich des Gewerbegebiets Hirschweiden. Mit finanzieller Unterstützung der CDU Trossingen und des hiesigen Albvereins wurde unter Leitung von Gartenbaubetrieb Kapp ein weiteres Stück Natur verwirklicht. Sträucher wurden gepflanzt, die Brachflächen mit Kräutermischungen aufgewertet. Helmut Kapp und Klaus Butschle erläuterten dieses Kooperationsprojekt.

Die Radtour führte dann weiter ins Neubaugebiet Albblick zum neuen Kindergarten. Dort wurden die Radler von Architekt Jochen Möller und Bauleiter Niklas Tobjinski erwartet. Möller erläuterte den Stand der Bauarbeiten, die bereits weit fortgeschritten sind. Sichtlich beeindruckt wurde der Rohbau besichtigt. Möller berichtete von der Überplanung des ursprünglich zweistöckig geplanten Gebäudes. Aufgrund weiter steigenden Bedarfs an Kleinkindbetreuung war ein weiteres Geschoß notwendig geworden. Dies wird nun in Holzbauweise erstellt, die Statik sei aber so solide gerechnet, dass auch weitere Stockwerke möglich seien, so Möller scherzhaft am Rande.

Insgesamt gibt es Platz für acht Kindergartengruppen. Von der designierten Leiterin Miriam Faitsch erfuhren die Radfahrer Interessantes zur weiteren Ausgestaltung des neuen Kindergartens – vom „Stiefelraum“ über die Eingangsschleuse zu den Gruppen- und Aufenthaltsräumen, lag doch die eigene Kindergartenzeit bei etlichen Teilnehmern schon einige Jahrzehnte zurück.

Nach diesen drei Stationen trafen sich die Teilnehmer noch mit einigen Nachzüglern in der Gaststätte „Germania“ corona-konform zu einem lockeren Plausch und war sich einig, dass das Format der kommunalpolitischen Radtouren auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden soll.