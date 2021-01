Um zu helfen, geht der Eine-Welt-Laden auch Risiken ein

Im Fairen Handel rücken derzeit alle enger zusammen, um die Corona-Krise zu bewältigen. „Die Produzenten des Fairen Handels in Afrika, Asien und Lateinamerika leiden enorm unter den Auswirkungen der Coronakrise“, sagt Claudia Hauser vom Eine-Welt-Laden Trossingen.

Martin Lang, Fair-Handels-Berater beim Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg, DEAB, beschreibt die Situation wie folgt: „Werkstätten sind geschlossen, Ware kann nicht ausgeliefert werden und Ausgangssperren verhindern, dass Mitarbeitende zur Arbeit fahren. Vor allem kleinere Organisationen stehen vor dem Ruin. Einige haben Produktionsmittel verkauft, um die notleidende Belegschaft mit Lebensmitteln unterstützen zu können. Viele Lager sind leer und die Organisationen haben keine Mittel zur Beschaffung von Rohwaren, um die Produktion wieder aufnehmen zu können.“

Bei umfassenden Lockdowns wie in Indien sei der internationale und landesweite Verkehr eingestellt und eine weitreichende Ausgangssperre verhängt worden, so der Eine-Welt-Laden Trossingen. Dies führe zu gekappten Lieferketten, heimische und globale Absatzmärkte seien teilweise zusammengebrochen. „In dieser schwierigen Situation beweist der Faire Handel seine Stärke als solidarisches Wirtschaftsmodell entlang der gesamten Lieferkette“, sagt Claudia Hauser. Sie berichtet, wie die Akteure des Fairen Handels zusammenwirken: Produzentenorganisationen unterstützen ihre Mitglieder auf vielfältige Weise. Bei Kiboko Leisure Wear in Nairobi, Kenia, beispielswese könnten notleidende Arbeiter und Arbeiterinnen über den firmeneigenen Sozialfonds kurzfristig unterstützt werden. Es seien Lebensmittel und Gas zum Kochen gekauft, Mieten und Überbrückungsgelder gezahlt, Kleinvieh und sogar eine Kuh zur Selbstversorgung angeschafft worden.

Auch die Fairhandels-Importeure, Lieferanten der 900 Weltläden in Deutschland hätten ihre Produzenten mit erheblicher finanzieller Nothilfe, der Aufrechterhaltung der Bestellungen und Vorauszahlungen unterstützt. Sie seien damit ein großes Risiko eingegangen, so Hauser, da nicht abzusehen war, ob die Weltläden die Waren unter den Bedingungen das Lockdowns in Deutschland verkaufen können. Welche Bedeutung die Solidarität der Importeure für die Produzenten hat, beschreibt Swapan Kumar Das von Prokritee aus Bangladesch: „Eine wichtige Sache war auch, dass alle Bestellungen bestehen blieben. Keine wurde abgesagt während der Corona-Zeit. Wir entwickelten Kleinaufträge, die zu Hause hergestellt werden konnten. Die Handwerkerinnen waren entschlossen, zu Hause zu produzieren. Alles in allem war es kein großes Einkommen, aber es gab immerhin etwas, das sie verdienten.“ Prokritee stellt unter anderem handgefertigte Papierwaren her und arbeitet mit Frauen in ländlichen Gebieten zusammen.

Am Ende der fairen Lieferkette stehen die Weltläden. Mit viel Engagement halten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen den Eine-Welt-Laden in Trossingen offen. So schaffen sie einen Absatzmarkt für die Waren der Produzenten und ihrer Lieferanten. „Dank unserer treuen Kundschaft und auch vieler Neukunden sind wir bisher ganz gut durch die Corona-Krise gekommen“, sagt Claudia Hauser. „Viele Menschen suchen in der Krise nach etwas Sinnvollem. Ein Einkauf im Eine-Welt-Laden oder ein Engagement bei uns stärkt benachteiligte Produzenten im Süden, denn sie sind dringend auf den Verkauf ihrer Waren angewiesen.“.

Mit der aktion #fairwertsteuer würden Weltläden und Kunden ihre internationale Solidarität verstärken. Dabei wird die Mehrwertsteuer-Absenkung nicht an die Kunden weitergegeben, sondern kommt über einen Fonds Fair-Handels-Produzenten im Globalen Süden zugute. „Für uns als Eine-Weltladen Trossingen war schnell klar, dass wir uns an der Aktion #fairwertsteuer beteiligen werden“, erklärt Claudia Hauser. „So können wir die Produzenten stärken, damit sie und ihre Organisationen die Krise hoffentlich gut überstehen“.