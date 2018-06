Ukulelen sollen bei Integration helfen

Musik verbindet Menschen - auch diejenigen, die sich sprachlich nur schwer verständigen können. Die Trossinger Firma Hohner hat am Mittwoch 61 Ukulelen an den Verein „Lifenotes“ gespendet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, bundesweit Flüchtlinge und Einheimische einander näher zu bringen.

„We Speak Music“ heißt das Projekt, das Ron Traub 2015 ins Leben gerufen hat. Dabei geht es vor allem um die Zusammenarbeit und das damit verbundene Kennenlernen von Einheimischen und Flüchtlingen, in dauerhaften, lokalen Musikprojekten in ganz Deutschland. In solchen „entstehen schnell soziale Kontakte, die Menschen aus der Isolation herausholen,“, erklärt Traub.

Mit der Idee rennt er in Trossingen offene Türen ein: Eine Gruppe von Studenten der Musikhochschule hat bereits ein ganz ähnliches Projekt auf die Beine gestellt. Doch Traub will nicht nur „musikbegeisterte Menschen, die im Sinne von Integration und Inklusion, lokale Musikprojektgruppen gründen wollen“ unterstützen, sondern auch solche, die bereits gegründet wurden.

„Manchmal kommt man einfach nicht weiter, das Projekt stagniert - dann helfen wir“, sagt Traub. „Dadurch, dass wir bundesweit solche Gruppen betreuen, können wir natürlich deren Erfahrungen und Lösungen sammeln und weitergeben.“

Wichtigste Basis, um eine Musikprojektgruppe gründen zu können: Die Instrumente. Die Firma Hohner unterstützt den Verein „Lifenotes“ bereits seit vielen Jahren mit Instrumenten. „Das ist die vierte oder fünfte Spende“, sagt Traub, als er die Instrumente von Morgan Franke, Export Marketing Manager der Firma Hohner, in Empfang nimmt. „Hohner hat uns als Künstler von Anfang an unterstützt. Unsere ersten Plakate vor rund 30 Jahren wurden von Hohner gesponsert.“ Während es sich bei den bisherigen Instrumentenspenden zu meist um akkustische Gitarren handelte, erhalten die Flüchtlingsgruppen Ukulelen. Diese „ kann man sehr schnell lernen, das ist das Schöne daran“, erklärte Franke.

Generell spende Hohner sehr oft Instrumente für soziale Projekte, durchaus auch bundesweit, bevorzugt aber in der Region (Franke: „Wir wissen schon, wo wir zuhause sind.“).

Ron Traub würde sich jedenfalls freuen, wenn sich um Trossingen herum weitere Einheimische fänden, die Bands, einen Chor oder anderes gründen würden, um gemeinsam mit Asylbewerbern zu musizieren. „Das ist einfach eine wunderbare Sache“, erklärt er.

