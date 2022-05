Über 40-jähriges Bestehen der Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg

Die Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg hatten ihr 40-jähriges Bestehen aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen um ein Jahr verschoben und es erst dieses Jahr gebührend feiern können.

Frei von Einschränkungen trafen sich 75 Wirtschaftsjuniorinnen und -junioren, darunter nicht nur aktive, sondern auch ehemals aktive und angehende Wirtschaftsjunioren mit Begleitung im Kunstwerk B in Trossingen. Extra zur Feier wurde sogar ein Teil der Cluser-Straße abgesperrt, damit der rote Teppich zum Sektempfang ausgelegt und die Fotowand unter freiem Himmel aufgestellt werden konnte.

Ein besonderes Highlight wurde durch ein selbst erstelltes Video gesetzt, das vielseitige Impressionen der vergangenen 40 Jahre zeigte, und für welches extra ein Interview mit Harald Schwitkowski und Manfred Link gedreht wurde, die in den 80er und 90er Jahren selbst aktive Wirtschaftsjunioren mit Vorstandsfunktion waren und bedeutend daran beteiligt waren, den Verein in der Region zu etablieren und auch überregional Brücken zu bauen. Voller Stolz blickten sie auf Lebensmomente zurück, „die ohne die Wirtschaftsjunioren so nie möglich gewesen wären“, wie sie darin bekräftigten.

Die Silberne Juniorennadel erhielten Daniel Gula, Matthias Wössner und Ilja Schneider für ihr herausragendes Engagement im Kreisvorstand in den letzten Jahren. Mit dem sogenannten „Jam Star“ wurden Björn Schrempp und Markus Paul ausgezeichnet, die sich bereits im ersten Jahr ihrer Mitgliedschaft durch ihren außergewöhnlichen Einsatz hervorgetan haben.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung wurde die Feier in der Bar des benachbarten Kesselhauses fortgesetzt. Dort wartete ein DJ, der die Gäste bis spät in die Nacht mit Party-Musik versorgte, sowie eine Fotobox, in der weitere Erinnerungen an diesen Abend festgehalten wurden. Voller Freude wurden die Gläser erhoben „auf mindestens weitere 41 Jahre“, wie es Kreissprecherin Stefanie Faulhaber formulierte.