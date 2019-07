Turnier erinnert an die „gute Seele des Vereins“

Das Klaus-Hengstler-Gedächtnisturnier der Spielvereinigung Trossingen am Freitagabend hat das Team der Bau-Union vor den Jugendtrainern der Spvgg Trossingen gewonnen. Diese waren kurzfristig eingesprungen, um das Teilnehmerfeld auf zehn Mannschaften zu komplettieren. Dritter wurde die Kreissparkasse Trossingen vor der IMS Group, so eine Pressemitteilung.

Die beiden kurzen und heftigen Regenschauer zu Beginn und am Ende des Turniers taten der guten Laune keinen Abbruch. Das seit mehr als zehn Jahren durchgeführte Turnier für Trossinger Firmen, Vereine und Institutionen wurde vor zwei Jahren umbenannt in Klaus-Hengstler-Gedächtnisturnier. Damit ehrt die Spvgg ihr vor drei Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall unverschuldet gestorbenes Ehrenmitglied. Klaus Hengstler war nicht nur Ehrenmitglied und seit Jahrzehnten im Ausschuss, sondern auch Aktiven-Betreuer und „gute Seele des Vereins“. Seine Angehörigen kommen auch immer zu dem Turnier, so die Mitteilung.