Turngemeinde Schura trifft sich zum TG-Mittag

Einen gemütlichen TG-Nachmittag mit Zielgruppe „60-plus“ verbrachten im Oktober zahlreiche Gäste in der Alten Turnhalle. Wie in den vergangenen Jahren war das Motto der Einladung „Willkommen bei Kaffee, Kuchen –Wurstsalat“. Viele folgten der Einladung der Vorstandschaft, alle Sitzplätze waren erfreulicherweise belegt.

Dieses Jahr war neben Gesprächen und Austausch in geselliger Runde ein Rückblick auf Hundert Jahre Vereins- und Weltgeschichte angesagt, umrahmt von Volksliedern älteren und jüngeren Datums. Mittels Beamertechnik wurde von der Vorsitzenden Ellen Schweser Liedtext und Bild an die Wand projiziert und von 1922 bis 2022 ein Blick auf Geschichte, Politik, Sport und Vereinsleben geworfen. Chronologische Lücken in der Geschichte der Turngemeinde wurden spontan vom Ex-Vorsitzenden Erwin Link gefüllt und erläutert. Nicht alle Gäste waren vom Gesang völlig angetan, doch die Mehrheit der Gäste gab sängerisch sein Bestes.

Zur Überraschung des einen oder anderen Gastes wurde klar, dass der Haribo-Bär bereits 100 Jahre zählt und im selben Jahr erste Pläne für die TG-Halle, heute „Alte Turnhalle“ entworfen wurden. Das Sportliche auf und ab der TG Schura wurde erkennbar und die Veränderungen im Sport bis ins heutige Jahr 2022 spiegelten auch den gesellschaftlichen Wandel wieder. Zahlreiche Bilddokumente aus dem TG-Archiv verdeutlichten unterhaltsam die Entwicklung.

Dank fleißigem Helfer-Team und großzügiger Kuchenspender ein erfreulicher Nachmittag in Schura, nicht nur für TGler.