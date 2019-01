Turbulente Geschichte rund um Italo-Hits

Für „Azzurro – oder: Wie zähme ich einen Italiener?“ am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr im Trossinger Konzerthaus sind schon rund 500 Tickets verkauft

Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich die Musiktheater- und EnTroTainment-Reihe im Trossinger Konzerthaus: Ob „SWR1 lacht“, „Schwanensee“ oder zuletzt „Breakin Mozart“, das mit Begeisterungsstürmen gefeiert wurde, stets sind es mindestens zwischen 500 und 600 Besucher, die in Trossingens Musentempel strömen, so Organisator Frank Golischewksi. Auch für die nächste Veranstaltung seien bereits jetzt rund 500 Tickets verkauft: „Azzurro – oder: Wie zähme ich einen Italiener?“ vereint die schönsten Italo-Hits aller Zeiten mit einer turbulenten Geschichte am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr.

Nach der Premiere im Winter 2017 und den darauffolgenden Aufführungen überschlug sich die Presse vor Begeisterung. Alle Vorstellungen waren ausverkauft.

Die deutsch-italienische Band I Dolci Signori ist die erfolgreichste Italo-Band Deutschlands. Tourneen führten sie bereits durch ganz Europa und sogar bis nach Abu Dhabi. Die Idee, jetzt auch die Theaterbühne zu erobern, entstand gemeinsam mit Stefan Tilch, dem Intendanten des Landestheaters Niederbayern, der auch Regie führte.

Die Musiker und Schauspieler nehmen ihre Zuschauer mit auf eine musikalische Reise durch Italien: Klassiker wie „Azzurro“, „Senza una donna“ oder „Gloria“ werden gekonnt in den Handlungsstrang eingebunden und sorgen für Urlaubsstimmung.

Mit der Vespa nach Deutschland

Die Story: Gloria, die nach Amerika ausgewanderte Jugendliebe von Rocky, soll nach dem Willen ihres Onkels einen Americano heiraten. Rocky, der das verhindern will, fehlt das Geld für die Reise über den großen Teich. Da erinnert sich der Nonno an die Zeit, als man mit ehrlicher Arbeit im Bergbau ein Vermögen im fernen Deutschland machen konnte. Gesagt, getan: Rocky startet seine Vespa und los geht’s. Nach einer Odyssee mit vielen Abenteuern landet Rocky gemeinsam mit seinem Kumpel Gianni und der deutschen Touristin Frauke in Gelsenkirchen …

Die „Signori“ Rocky Verardo (Gesang), Gianni Carrera (Gesang, Gitarre), Michael Thomas (Schlagzeug), Richie Necker (Gitarre, Mandoline), Uli Zrenner-Wolkenstein (Bass) und Bernd Meyer (Piano, Akkordeon) bekommen auf der Bühne Verstärkung durch die beiden Schauspieler Alisca Baumann als Frauke und Johann Anzenberger in verschiedenen Rollen. Beide werden musikalisch mit Gesang, Geige und Klarinette integriert.