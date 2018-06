Tsunami-Opfer finden ein offenes Ohr

Am vergangenen Sonntag hat in der evangelischen Kirchengemeinde Trossingen wieder der traditionelle Missionstag mit der Überseeischen Missionsgemeinschaft (ÜMG) stattgefunden. Pfarrer Walter Zaiss, ehrenamtlicher Mitarbeiter der ÜMG sprach im Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche und im Akzente-Gottesdienst. Zum Missionsabend im Johannes-Brenz-Gemeindehaus wurde er unterstützt von Japanmissionar Wolfgang Langhans, der seit kurzem zum Heimataufenthalt in Deutschland angekommen ist.

Der Missionsabend stand im Zeichen der aktuellen Situation in Japan. Über zweihunderttausend Menschen leben dort nach dem Tsunami noch in Containerunterkünften. Die japanische Regierung hat vor kurzem die Auflösung der Containerdörfer um ein drittes Jahr verschoben.

Christliche Gemeinden versuchen vor Ort zu helfen

Viele Menschen haben durch den Tsunami alles verloren und wissen nicht, wie sie sich eine neue Existenz aufbauen sollen. Die Missionsteams und christlichen Gemeinden versuchen vor Ort zu helfen durch seelsorgerlichen Beistand und ein offenes Ohr für die erschütternden Geschichten der Menschen. Für manche von ihnen war es das erste Mal, dass sie eine christliche Weihnachtsfeier erleben konnten - etwas ganz Anderes als die von Shintoismus und Buddhismus geprägte religiöse Welt der asiatischen Wirtschaftsmacht.

Vieles ändere sich, so Langhans. Ähnlich der sozialen Veränderungen in Europa sei auch in Japan eine zunehmende Vereinzelung der Menschen zu beobachten. Auch in Japan kann der Generationenvertrag nicht mehr aufrecht erhalten werden, und mit einer Geburtenrate von 1,5 Kindern pro Frau im gebärfähigen Alter erwarten Japan ähnliche Rentenprobleme wie Deutschland.

Erfreulich sei die Entwicklung der christlichen Gemeinden in Japan. Immer wieder kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus, so Langhans, und veränderten ihr Leben in Familie und Gesellschaft. Kinder, Ehe und Familie bekämen einen anderen durch den Glauben geprägten Stellenwert. Walter Zaiss rief die Besucher des Abends dazu auf, für Missionare und Gemeinden in Japan zu beten und sich ehrenamtlich für die Missionsarbeit hier in Deutschland zu engagieren. Die ÜMG hat hierzu ein spezielles Schulungsprogramm entwickelt.