Trossingerin startet Online-Petition gegen russische Aggressoren

Die Trossingerin Marianne Weitzmann hat am Mittwoch eine Petition gestartet, in der sie den Bundeskanzler sowie die EU-Parlamentspräsidentin und die Kommissionspräsidentin auffordert, die im Zuge der Sanktionen eingefrorenen Gelder der russischen Aggressoren für Flüchtlings- und Aufbauhilfe in der Ukraine zu verwenden. Die Aktion läuft über campact.de, der deutschen Online-Plattform, in der sich Bürger in Form von Online-Petitionen an politische Entscheidungsträger wenden können.

Adressaten sind Olaf Scholz, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Roberta Metsola, EU-Parlamentspräsidentin.

„Putin und seine Helfer haben unter dreist erlogenen Vorwänden ein autonomes Land angegriffen, die Ukraine“, heißt es im Text der Petition. „Sie bombardieren die Städte, zerstören Wohnungen, machen selbst vor Schulen nicht halt. Sie fügen den Menschen unermessliches Leid zu - töten Zivilisten, Frauen, Kinder, sind verantwortlich für Verletzungen und Verstümmelungen.“ Millionen von Ukrainern, zum großen Teil Frauen und Kinder, seien geflohen vor diesem Terror – teils innerhalb der Ukraine, teils in die Nachbarstaaten und ins westliche Ausland. „Tod und Verstümmelung Tausender junger russischer Soldaten ist den russischen Aggressoren ebenfalls gleichgültig.“

„Putin will Westen destabilisieren“

„Werden die vom Westen verhängten Sanktionen die Aggressoren zu einer Beendigung des Kriegs zwingen?“, fragt die Trossingerin. Unter den vom Westen verhängten Sanktionen werde das russische Volk leiden – „nicht Putin und die Oligarchen“. Mit der Verursachung der Flüchtlingsströme wolle Putin offensichtlich den Westen destabilisieren. „Das wird ihnen nicht gelingen. Die Solidarität im Westen ist groß. Damit es so bleibt, sollten die zuständigen Regierungen in Europa dafür sorgen, dass die Aggressoren für ihre Verbrechen bezahlen. Sie dürfen nie wieder an ihr schmutziges Geld gelangen.“

Die Online-Petition endet mit der Forderung: „Verwenden Sie das eingefrorene Geld der Kriegsverbrecher als Flüchtlings- und Aufbauhilfe für die Ukraine.“