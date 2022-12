Trossinger Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern

Die Stadt Trossingen lädt nach langer Coronapause wieder zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Auf dem Rathausvorplatz vor der stilvoll beleuchteten historischen Kulisse des Trossinger Rathauses sowie in der Hans-Lenz-Straße und in der Cluser Straße erwartet die Besucher ein vorweihnachtliches Ambiente.

Die offizielle Eröffnung findet laut Pressemitteilung der Stadt am Donnerstag, 8. Dezember, um 17 Uhr statt. Umrahmt wird die Eröffnung durch das Saxophon-Ensemble der Musikschule Trossingen und im Anschluss unterhält die Stadtkapelle Trossingen die Besucher. Am Freitag, 9. Dezember, wird auf dem Weihnachtsmarkt die Stadtmusik Trossingen mit weihnachtlichen Klängen zu hören sein.

Mit zahlreichen weihnachtlich geschmückten Ständen werden sich verschiedene Institutionen aus Trossingen und Umgebung am Weihnachtsmarkt beteiligen. Ein reichhaltiges Angebot an Speisen, Getränken, Weihnachtsgebäck sowie Gebasteltes und Selbstgemachtes wartet auf die Besucher. Die Händler ergänzen das Marktangebot mit Weihnachtsdekorationen, Schmuck, Geschenkartikeln und vielem mehr. Im Rathaus können Artikel wie Bilder, Postkarten und Souvenirs der Stadt Trossingen des Deutschen Harmonikamuseums erworben werden.

Aber auch an die kleinen Besucher wird gedacht. Am Donnerstag, 8. Dezember, freut sich das Kommunale Kino auf zahlreichen Besuch zum Weihnachtskino. Gezeigt wird der Film „Ein Junge namens Weihnachtsmann“ (freigegeben ab sechs Jahre) im Linde-Saal des Gasthaus Linde. Einlass ist ab 14.30 Uhr, Filmbeginn um 15 Uhr, der Eintritt kostet vier Euro. Im Anschluss an den Film, nimmt der Weihnachtsmann die Kinder in Empfang und wird sie zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf den Rathausplatz begleiten, wo sich die Kinder noch auf Naschereien freuen dürfen.

Zur Durchführung des Weihnachtsmarktes werden die Straßenbereiche am Rathaus gesperrt. Am Donnerstag, 8. Dezember, werden ab 7 Uhr die Hans-Lenz-Straße (von der Hauptstraße bis zur Einfahrt Parkplatz Kesselhaus) sowie die angrenzende Cluser Straße und die Eberhardstraße bis zur Hohnerstraße gesperrt. Der Durchgangsverkehr muss bis Samstag, 10. Dezember, bis etwa 12 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen über die Hauptstraße, die Löhrstraße und die Hohnerstraße ausweichen. Für den Aufbau des Weihnachtsmarktes ist es erforderlich, dass am Donnerstag, 8. Dezember, ab 12 Uhr, keine Fahrzeuge mehr im Marktbereich stehen. Hierzu werden entsprechende Verkehrszeichen mit Zusatzbeschilderungen aufgestellt. Die Anwohner und sonstigen Benutzer der Parkplätze in Rathausnähe werden um Beachtung gebeten.