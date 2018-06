Trossinger Volksbank zeichnet langjährige Treue aus

Die Volksbank Trossingen wird heuer 150 Jahre alt. Dieses Ereignis wird am kommenden Mittwoch, 13. Mai, groß mit einer Jubiläumsversammlung im Konzerthaus gewürdigt. Doch jedes Jahr werden im Rahmen der Generalversammlung auch Mitglieder für ihre jahrelange Treue ausgezeichnet.

„Diese Ehrung würde aber den zeitlichen Rahmen sprengen“, so Vorstandsvorsitzender Franz-Josef Jaumann. Deshalb ist dieses Mal diese Veranstaltung vorgezogen und in den Würfelsaal der Volksbank verlagert worden. „Sie sind eine große Wegstrecke mit uns gegangen.“

Dann übergab Franz-Josef Jaumann an seinen Kollegen, Vorstandsmitglied Michael Weisser, der die Mitglieder ehrte. „Das ist für uns keine Pflichtaufgabe, wir machen das gerne.“ Denn es zeige die Verbundenheit der Mitglieder zu dem Kreditinstitut.

Insgesamt 52 Frauen und Männer wurden für 30 Jahre Zugehörigkeit geehrt. Sie erhielten von Michael Weisser, Franz-Josef Jaumann und Aufsichtsratsvorsitzendem Günter Neipp eine Urkunde und ein kleines Weinpräsent. Für 40 Jahre Treue wurden 42 Mitglieder geehrt. Vertrauen und Verlässlichkeit seien die Eckpfeiler einer solch langen gemeinsamen Zeit, so Michael Weisser. Diese Jubilare erhielten eine Volksbank-Uhr, die Ehrennadel in Silber, ein Weinpräsent und eine Urkunde. „Es ist in der heutigen Zeit etwas Besonderes, 50 Jahre Mitglied zu sein“, so Michael Weisser. Dann überreichte er zusammen mit seinen Kollegen Ehrennadeln in Gold, Volksbank-Uhren, Urkunden und Präsentkörbe. Dieses Mal waren sogar zwei Mitglieder dabei, die für 60 Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet wurden. Dafür gab es die Anstecknadel in Gold, einen Geschenkkorb, ein Weinpräsent und die Volksbank-Uhr. Abschließend erklärte Michael Weisser: „Diese langjährige Verbundenheit steht für die positive Entwicklung der Volksbank.“ Ganz nach dem Leitmotiv „Wo Gemeinsinn noch Tradition hat.“

Damir Tomasovic, Abteilungsleiter Anlageberatung, hielt noch einen Kurzvortrag über die Anlagemöglichkeiten der Bankkunden. Die Konjunktur fange langsam wieder an zu boomen, wovon auch die positive Stimmung der Einkaufsmanager zeugt. „Man geht davon aus, dass die Konjunktur wieder anziehen wird, in Amerika und im Euroland“, so Damir Tomasovic. Folgende Mitglieder wurden geehrt:

30 Jahre Mitgliedschaft: Frank Baumann (Trossingen), Roswitha Johanna Baumann (Trossingen), Johannes Beilharz (Trossingen), Ralf Bertsche (Seitingen-Oberflacht), Erik Bilger (Trossingen), Gretel Bühl (Trossingen), Dirk Peter Bumüller (Schwyz), Roland Dorst (Gunningen), Ilse Efinger (Trossingen), Bärbel Margareta Eichhorn (Talheim), Helga Failenschmid (Trossingen), Marlene Fetzer (Spaichingen), Werner Glöckler (Trossingen), Dieter Helmut Görlich (Trossingen), Elke Gudrun Gruler (Trossingen), Almut Elke Grüner (Thayngen), Karsten Andreas Grüner (Rödermark), Christine Helene Hermann (Gunningen), Rudolf Hermann (Gunningen), Hans Peter Hirth (Gunningen), Jeanette Jauch (VS-Villingen), Benjamin Kehrer (Trossingen), Maximiliane Kehrer-Barrho (Radolfzell), Siegfried Klukas (Trossingen), Susanne Klukas (Trossingen), Renate Maria Kula (Durchhausen), Gerd Richard Kurzmann (Trossingen), Christine Kurzmann (Trossingen), Heike Petra Laux-Butzlaff (Trossingen), Erwin Link (Trossingen), Herbert Heinrich Hans Menzel (Trossingen), Karl-Heinz Messner (Trossingen), Monika Messner (Trossingen), Jörg Heinz Müller (Talheim), Friedrich Wilhelm Nägele (Trossingen), Ralf Prokop (Neustetten), Claudia Freia Lene Lotte Sahin (Trossingen), Edgar Schäller (Gunningen), Elisabeth Stefanie Maria Scheible (Trossingen), Ute Schild (Trossingen), Elisabeth Schrenk (Bad Dürrheim), Klaus Jörgen Schrödl (Trossingen), Thomas Schwarz (Reutlingen), Heinz Spielmann (Trossingen), Martin Unrath (Schlier), Josef Vennemann (Hausen ob Verena), Margot Ingrid Walter (Trossingen), Willy Friedrich Walter (Trossingen), Udo Woenckhaus (Gaienhofen), Anneliese Wohlfart (Trossingen), Dennis Wolber (Durchhausen), und Michael Markus Wolff (Trossingen).

40 Jahre Mitgliedschaft: Ella Johanna Baier (VS-Weigheim), Lothar Horst Bensch (Trossingen), Peter Böck (Stuttgart), Jr. Hermann Braun (Trossingen), Herbert Brinz (Trossingen), Konrad Burgbacher (Trossingen), Rosario D’Alessandro (Trossingen), Augustin Dieringer (Gunningen), Hans Peter Düpre (Trossingen), Renate Rosalinde Engesser (Trossingen), Siegfried Eppinger (Trossingen), Karl Heinz Fierley (Trossingen), Hans-Wolf Friedrich (Kassel), Willy Grenz (Trossingen), Elisabeth Gruber (VS-Weigheim), Hubert Grupp (Trossingen), Matthias Hohner (Trossingen), Bernd Alfred Horakh (Trossingen), Hedwig Ilg (Durchhausen), Hans Irion (Talheim), Kurt Jakob Kiess (Trossingen), Norman Kipp (Talheim), Erwin Knaus (Allensbach), Otto Ludwig Köglmeier (Trossingen), Willi Launhardt (Trossingen), Francisek Lustrik (VS-Weigheim), Ilse Mattzhes (Trossingen), Klaus Hermann Messner (Trossingen), Rudi Marcel Messner (Trossingen), Gerhard Messner (Trossingen), Giuseppe Paradiso (Trossingen), Eva Piesendel (Trossingen), Hannelore Ragg-Sattler (Dürrheim), Dieter Franz Rosehalm (Trossingen), Hans-Joachim Schmidt (Göppingen), Manfred Specht (Trossingen), Walter Speck (VS-Schwenningen), Walter Stockburger (Aldingen), Gerhard Karl Sturm (Trossingen), Horst Dietrich Winkler (Emmingen), Gisela Ingrid Woitas (Trossingen) und Hans Jürgen Woitas (Trossingen).

50 Jahre Mitgliedschaft: Frank Karl Bilger (Trossingen), Dieter Christinger (Trossingen), Rolf Dold (Trossingen), Kurt Willi Ensslen (Heiligenberg), Else Garbujo (Trossingen), Robert Geiger (Trossingen), Manfred Gutzeit (Trossingen), Edgar Hugger (VS-Weigheim), Horst Albert Kapp (Trossingen), Dieter Kiess (Trossingen), Oskar Kirschler (Dauchingen), Heinz Koch (Trossingen), Eckart Kramer (Trossingen), Karl Messner (Talheim), Siegfried Münch (Trossingen), Wolfgang Obergfell (Durchhausen), Benito Postai (Trossingen), Horst Ratschkow (Trossingen), Fritz Richter (Trossingen), Klaus Schmidt (Trossingen), Josef Schnell (Trossingen), Hans Seitz (Trossingen), Walter Suske (Bad Dürrheim), Hubert Thelen (Trossingen) und Lothar Josef Volkheimer (Trossingen).

60 Jahre Mitgliedschaft: Herbert Messner (Trossingen) und Lorenz Josef Pauli (Gunningen).