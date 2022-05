Trossinger Volksbank-Kunden legen kräftig an

In nüchternem Rahmen und ohne größeres Unterhaltungsprogramm hat Volksbank Trossingen eG im Trossinger Konzerthaus ihre Generalversammlung abgehalten. „Wir sind uns einig, dass die Zukunftsfähigkeit für die nächsten Jahre grundsätzlich gegeben ist“ stellte Vorstandsvorsitzender Michael Weisser in seinem Bericht fest.

Trotzdem: Neben der Coronapandemie sei nun auch der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ein Grund für große Unsicherheiten und Ängste. Flankiert werden diese Entwicklungen aktuell durch eine stark steigende Zinsentwicklung im langfristigen Bereich zwischen fünf- und zehnjähriger Zinsbindung. Erwartet werde, dass sich das Wirtschaftswachstum deutlich abschwächt und ein Rückgang bei der Nachfrage nach Baufinanzierungen die Folge sei.

Seit Jahresanfang spürt die Bank die Welt-Turbulenzen

Diese Entwicklungen machen auch nicht an der Volksbank in Trossingen halt. Im vergangenen Jahr waren die Auswirkungen noch nicht in vollem Umfang zu spüren. Seit Jahresanfang hat aber die VOBA mit deutlichen Kostensteigerungen in allen Bereichen zu kämpfen.

Das Wachstum der drei letzten Jahre, welches etwa 30 Prozent betrug, führte dazu, dass im Jahr 2021 zum ersten Mal die Grenze von 300 Millionen Euro in der Bilanzsumme übertroffen wurde. Zum Jahresende betrug diese 303,2 Millionen Euro, was einer Steigerung um 8,8 Prozent bedeutet. Erneut ausschlaggebend für dieses starke Wachstum war die Entwicklung der Kundeneinlagen. Diese erhöhten sich um 19,3 Millionen oder 9 Prozent auf über 235 Millionen Euro zum Jahresende.

Betreutes Anlagevolumen 316 Millionen

Das betreute Kundenanlagevolumen hat im Jahre 2021 ebenso wie die Bilanzsumme erstmals die 300 Millionen Euro Grenze überschritten und beträgt zum Jahresende 316 Millionen Euro. Das betreute Kunden-Volumen, der gesamte Anlage-und Kreditbereich betrug zum 31. Dezember etwa 552 Millionen Euro.

Nach Vorwegzuweisungen zu den Rücklagen lässt der Gewinn eine Ausschüttung einer Dividende von drei Prozent wie schon im Vorjahr zu.

Aufsichtsratsvorsitzender Michael Lachenmaier berichte von einer konstruktiven und guten Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Im Januar 2022 verstarb völlig unerwartet und plötzlich Aufsichtsratsmitglied Martin-Ulrich Messner.

Ernst-Friedrich Maier übernimmt Aufsichtsratsposten nach Todesfall

An seine Stelle wurde von den 132 stimmberechtigten Delegierte Ernst-Friedrich Maier aus Trossingen gewählt. Ernst-Friederich Maier konnte nicht an der Versammlung anwesend sein, da er krank das Bett hüten musste. Maier ist 46 Jahre alt und Landwirt eines landwirtschaftlichen Betriebs in Trossingen.

Turnusgemäß wurden auch die beiden weiteren Aufsichträte Margit Mosbacher und Michael Lachenmaier auf weitere drei Jahre gewählt. Die Entlastung des Gremiums nahm Günter Neipp vor, welche einstimmig erteilt wurde. Drei Gegenstimmen gab es zum Tagesordnungspunkt „Änderung der Geschäftsordnung“. Dies war im Jahre 2014 das letzte mal der Fall.

Ein Posaunen Ensemble der Musikhochschule umrahmte mit wohltuender Musik den Anfang und das Ende der Hauptversammlung.