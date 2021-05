Trossinger verfasst mit 30 seine Biografie

Mit 30 Jahren entschließen sich wohl nicht viele Menschen abseits von Profisportlern oder Teenie-Stars, ihr bisheriges Leben als Biografie niederzuschreiben. Der Trossinger Alexander Glöckler hat das jetzt trotzdem getan - denn er hat viel zu erzählen, sagt er.

Glöckler ist Unternehmer mit Kernbereich Unternehmensberatung, Dozent und freier Autor. In seiner neuen Publikation „Das Buch mit 30 - Eine Zwischenbilanz“ gewährt er dem Leser einen Einblick in seine bisherige Vita. „Wer eine interessante Biografie über sich selbst verfassen möchte, muss nicht unbedingt abwarten, bis sie oder er zumindest 50 Jahre alt geworden ist. Denn es gibt genügend noch junge Menschen, die ihren potenziellen Lesern etwas Weltbewegendes zu sagen haben“, meint Alexander Glöckler in einer Pressemitteilung.

Manchmal ist es eine kurvenreiche Achterbahn des Lebens, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden - und dies auch zu bleiben. So jedenfalls resümiert der Autor, wenn er in seinem Buch auf sein Berufs- und Privatleben zurückblickt. Und: „Ohne Engagement geht es nicht.“

Zurück blickt er auch auf seine Grundschulzeit in den 90er-Jahren: Damals erhielt Alexander Glöckler von seinem Klassenlehrer nur eine Empfehlung für die Hauptschule als weiterführende Bildungseinrichtung. Er erinnert sich: „Fürs an den Maschinen stehen“, habe sein Lehrer gesagt, reiche es, „wenn er auf der Hauptschule war.“

Sein Lehrer hätte sich damals wohl nicht träumen lassen, dass Glöckler sich eines Tages mit Philosophie, Soziologie und Politik auseinandersetzen würde, vermutet der Autor. „Und erst recht konnte er sich früher sicherlich nicht ausmalen, dass Glöckler sich zukünftig mit solchen anspruchsvollen Praxisfeldern wie Betriebswirtschaft und Unternehmensführung, mit juristischen Fragen wie etwa der Sozialgesetzgebung und auch sehr wichtigen organisatorischen Problemen wie dem Arbeitsschutz beschäftigt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Glöckler ist heute froh, so sagt er, diesen nicht immer leichten und größtenteils autodidaktischen Berufsweg eingeschlagen zu haben. Wichtig ist Glöckler in seinem Buch aber auch Dankbarkeit sowie die detaillierte Beschreibung jener Mitmenschen, die ihm bei seiner Karriere hilfreich zur Seite standen und maßgeblich prägten.

Alexander Glöckler ist unter anderem leitender Gesellschafter in seinem Familienunternehmen. Sein theoretischer und praktischer betriebswirtschaftlicher Schwerpunkt liegt darüber hinaus in der Unternehmensberatung. Hierbei geht es ihm vor allem um die Kerngebiete Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung und Arbeitsschutzmanagement. In den Fachdisziplinen Arbeitsschutz und Qualitätsmanagement ist er als Dozent bei der IHK tätig.

Für die einschlägige Fortbildung an der IHK erschien von ihm unlängst ein neuer Textband zum Thema Arbeitsschutz. Passend zur Corona-Krise und den damit verbundenen Herausforderungen im Job hat er zudem gemeinsam mit fünf weiteren Experten das Buch „Erfolgsmodell Homeoffice“ verfasst.