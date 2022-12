Studierende müssen länger als üblich auf ihr Bafög warten

Viele Studenten müssen derzeit länger als gewohnt auf die Bearbeitung ihrer Bafög-Anträge warten. Die Studierendenwerke, die für die Bearbeitung und Auszahlung der staatlichen Zuschüsse zuständig sind, brauchen teilweise mehrere Monate länger als üblich. Betroffen ist auch das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim, das auch für die Musikhochschule Trossingen zuständig ist.

„Derzeit erreichen uns viele Nachrichten von Studierenden, die sich nach dem Status ihres Bafög Antrages erkundigen. Leider dauert die Bearbeitung aktuell deutlich länger als üblich“, heißt es in einer Pressemitteilung des Studierendenwerks.

Sehr bürokratisches Verfahren

Von diesen Problemen kann auch Jason Ullah von der Allgemeinen Studierendenvertretung (kurz: AStA) der Musikhochschule berichten: „Ja, das bekommen wir auch mit, dass Anträge teilweise längere Zeiten brauchen.“ Bafög sei ein sehr bürokratisches Verfahren, so Ullah. Sobald sich die Berechnungsgrundlage ändert, also etwa das Einkommen der Eltern oder die schulische Situation von unterhaltsberechtigten Geschwisterkindern, muss die Förderhöhe neu berechnet werden.

Jason Ullah vom Asta der Musikhochschule Trossingen. (Foto: Katharina Schaub)

Bis zu vier Monaten würden einige Musikstudenten laut Asta-Mitglied Ullah bereits warten. Andere Studenten hätten Glück und ihre Anträge seien innerhalb eines Monats bewilligt worden. „Uns liegt hier auch kein repräsentatives Meinungsbild vor, lediglich Einzelmeinungen aus der Studierendenschaft“, betont der 20-Jährige.

Wie viele Studierende berechtigt sind, Bafög zu beziehen, erhebt die Musikhochschule nicht. „Bei mir im Jahrgang Musikdesign haben aber relativ viele einen Antrag gestellt“, sagt Ullah. Über die Hälfte, schätzt er, würden auch Bafög bekommen.

Seltener Studierende aus Akademikerfamilien

Aber: Dass nur Kinder aus finanziell gut aufgestellten Familien Musik studieren, stimme nicht. „Natürlich geht einem Musikstudium oft der entsprechende Musikunterricht und die damit verbundenen Kosten voraus“, so Ullah.

„Aber ein Musikstudium ist nicht an eine Hochschulreife gebunden.“ Außerdem seien gerade Studiengänge wie Musikdesign und Musik und Tanz eher im Hip-Hop verwurzelt. „Da gibt es schon Möglichkeiten sich von der Straße ins Studium zu hieven. Das findet auch statt, da kenne ich persönlich Menschen, bei denen das der Fall ist.“ Zahlenmäßig seien diese Fälle jedoch seltener als Musikstudenten aus akademischen Haushalten.

Neben Bafög gibt es noch weitere Möglichkeiten, das Studium zu finanzieren: „Es erreichen uns regelmäßig Ausschreibungen für Stipendien per Newsletter“, so Ullah. Es gebe im Jahr zwei Deutschlandstipendien sowie ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes, auf das sich Trossinger Studierende bewerben können.

Zudem existieren zahlreiche Künstlerstipendien, so Ullah. Auch ein Nebenjob lasse sich mit dem Studium in Trossingen vereinbaren. Einige Studenten, die ein Instrument studieren, würden beispielsweise viele Konzerte spielen und so Geld verdienen.

Ziel ist Chancengerechtigkeit

Das BAföG steht seit fast 50 Jahren für Chancengerechtigkeit, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Bildung und Forschung. „Seit 1971 können junge Menschen vom Staat über das ‚Bundesausbildungsförderungsgesetz‘– kurz BAföG – einen monatlichen Zuschuss für ihr Studium oder ihre schulische Ausbildung erhalten. Der Grundgedanke: Ausbildungswünsche sollen nicht am Geld scheitern.“ Was also, wenn der Antrag so lange in Bearbeitung ist, dass Studierenden das Geld ausgeht?

„Wir informieren auf der Website und per Rundmail über verschiedene Fördermöglichkeiten und haben auch Ansprechpersonen in der Verwaltung und für verschiedene Programme unter den Lehrenden. Wenn uns Not bekannt wird, versuchen wir mit Unterstützung des Fördervereins immer unbürokratisch zu helfen“, sagt die Referentin des Rektorats der Musikhochschule Mechtild Neininger-Hofmann.

Und auch das Studierendenwerk hat reagiert und den Fokus auf die Anträge gelegt: „Damit sich die Kollegen im Amt für Ausbildungsförderung stärker auf die Bearbeitung der Anträge konzentrieren können und Wartezeiten reduziert werden, haben wir beschlossen, die telefonischen Sprechzeiten vorübergehend einzuschränken.“