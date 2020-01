Trossinger SPD verspürt frischen Wind durch Verjüngung

Die Trossinger SPD schaut auf ein ereignisreiches Jahr mit ersten Erfolgen zurück und blickt voraus – im Sinne der Bürger. Beim Neujahrskaffee trafen sich die Mitglieder, um sich über ebendies auszutauschen. Schwerpunkte lagen in den Gesprächen auf der Entlastung der Bürger und der jungen Generation.

Mit der letztjährigen Kommunalwahl, bei der die SPD mit zwei Sitzen – Vatche Kayfedjian und Dieter Görlich – in den Gemeinderat gewählt worden war, übernahm Kayfedjian den Posten des Vorsitzenden der Trossinger SPD. „Damit findet auch eine Verjüngung statt“, freute sich Dieter Görlich, der schon seit 1974 in der SPD ist, auch mit Blick auf vier neue Interessenten, ebenfalls jüngeren Alters. Über den frischen Wind seien allesamt erfreut, sprach er auch die Nähe zu den Bürgern an.

Als Beispiel erinnerte Kayfedjian an die Debatte über die Kindergartenbeiträge und den Familienpass. „Wir haben es 2019 erstmals seit Langem geschafft, dass die Beiträge in 2020 nicht steigen werden.“ Und der Familienvater von zwei Kindern weiß, wovon er spricht: „Ich weiß, dass seit 2010 die Gebühren stetig anstiegen.“ Görlich fügte hinzu, „dass auch der große Nachdruck von den Eltern dazu beigetragen hat“. Insgesamt sei dies ein guter Tag für die Familien mit Kindergartenkindern gewesen, sind sich alle einig. „Wir werden da weiter dranbleiben.“ Grundsätzlich wird in der SPD, auch landesweit, das Ziel verfolgt, Kindergartenplätze kostenlos anzubieten.

Dem Haushaltsplan hat die SPD zugestimmt. „Vor allem, weil es Investitionen für die kommenden Generationen sind“, erläuterte Kayfedjian. Hierfür müsse man Schulden in Kauf nehmen – insbesondere in Anbetracht des neuen Schulzentrums. Görlich will in diesem Zuge in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen das ehemalige Lehrschwimmbecken in der Löhrschule ansprechen. Ihm ist es ein Anliegen, dass die jungen Schüler auch in Trossingen ihren Schwimmunterricht wahrnehmen können. „Das wäre enorm wichtig“, stimmte ihm ein Mitglied zu. Die SPD’ler waren sich einig, dass es keine gute Lösung sei, Schüler beispielsweise nach Aldingen zu schicken.

Auch dem Thema „bezahlbarer Wohnraum“ will sich die SPD annehmen. Die Mitglieder stellten im Gespräch fest, dass in Trossingen zwar viel gebaut werde, allerdings an den Problemen vorbei – zwar entstehe neuer Wohnraum, aber dieser sei viel zu teuer. Hierbei soll, so die Idee der SPD, durch eine Kooperation mit den Baugenossenschaften und den Landeswohnungsbaugesellschaften bezahlbarer Wohnraum entstehen. Auch dieses Thema soll im Gemeinderat auf den Tisch kommen, um mehr für die Bürger zu unternehmen.