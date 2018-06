Trossinger SPD ist tendenziell für Groko

Zu einer öffentlichen Gesprächsrunde haben sich die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Trossingen am Dienstagabend in der Gaststätte „Achterbahn“ getroffen. Das einzige Thema waren die Sondierungs- beziehungsweise die anstehenden Koalitionsverhandlungen der SPD mit der CDU/CSU.

„Das vorliegende Sondierungspapier ist mir noch nicht exakt genug ausformuliert. Wenn das Koalitionspapier vorliegt, werde ich mich eingehend damit beschäftigen und dann meine Entscheidung treffen“, so lautete das Fazit der Gesprächsrunde von Dieter Görlich-Heinichen, dem Vorsitzenden des Trossinger Ortsvereins. Der mit anwesende Vorsitzende des Kreises Rottweil-Tuttlingen, Georg Sattler, haderte noch immer mit dem Verhalten des Parteivorsitzenden Martin Schulz. Nach Ansicht von Sattler war es falsch, diese beinahe in Stein gemeißelte Aussage zu treffen, dass man in der Opposition bleiben wolle. „Hätte Martin Schulz den FDP Vorsitzenden Christian Lindner in die Verantwortung genommen, als die Jamaika Sondierungen gescheitert waren, hätte er sagen können, dass die SPD nun gar keine andere Wahl hat, als eine Neuauflage der Koalition anzustreben. Das hätte die Position der Partei gestärkt und uns an der Basis deutlich weniger Probleme bereitet“, so Georg Sattler.

Tendenziell war zu erkennen, dass die Mitglieder der Trossinger SPD die große Koalition eher befürworten. „Wie wollen wir den Wählern erklären, dass wir die Chance verschenkt haben in der Bundespolitik Verbesserungen herbeizuführen?“, fragte Dieter Görlich-Heinichen. Außerdem müsse sich die SPD den Populisten mit Inhalten entgegenstellen.

Das vorliegende Sondierungspapier wurde dann auch Punkt für Punkt besprochen. Die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung wünschen sich die Trossinger SPD Mitglieder. Leiharbeit soll nur noch projektbezogen möglich sein; Rentensicherheit, ein Auskommen mit der Rente ohne Aufstockung; Stärkung der Familien, sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der Pflege; so lauten die – bekannten – Vorstellungen der SPD. Auslandseinsätze und Rüstungsexporte waren ein Thema des Abends, genauso wie ein geeintes, starkes Europa.

Beschäftigung mit Themen der Zukunft vermisst

„Allerdings finde ich, dass wir uns zu sehr mit den Themen von heute beschäftigen und darüber die Probleme von morgen vergessen“, mahnte Gianfranco Giretti. Der Bau von Hybridfahrzeugen sowie Elektro-Autos und die Digitalisierung würden Arbeitsplätze zumindest gefährden. Das Augenmerk auf diese neue Entwicklung fehlt Gianfranco Giretti derzeit in der allgemeinen Diskussion. Zum Abschluss des Abends begrüßte Dieter Görlich-Heinichen, dass aufgrund der momentanen Lage in der Bevölkerung so viel über Politik gesprochen werde wie schon lange nicht mehr.