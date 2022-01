Trossinger Sonnen-Hänsele stauben digital ab

Die Sonnen-Hänsele Zunft Trossingen hat am Dreikönigstag ihre Narrenkleider auf digitalem Weg abgestaubt. Die Abstauber in diesem Jahr waren laut einer Pressemitteilung Anneliese Bilger und Sina Morlock. Die Ansprache übernahm Vorstand Christian Bilger. Die Mitglieder waren online zugeschaltet und haben parallel ihre Schemme, Kleidle, Glocken und Ohre für die fünfte Jahreszeit abgestaubt. „Leider musste die Zunft dieses Jahr wieder auf ihre Traditionen wie das Küren des Lehnsherren, Narrenbaum stellen etc. verzichten.“ Aus diesem Grund wurden die Mitglieder dazu aufgerufen, einen kleinen Narrenbaum in ihrem Garten aufzustellen. Die Sonnen-Hänsele Zunft hoffe „auf eine glückselige Fasnet im Jahr 2023“.