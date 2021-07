Trossinger Schüler experimentieren selbständig

Ab Klassenstufe sieben steht für Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Trossingen Physik als Schulfach auf dem Stundenplan. Ein Schwerpunkt liegt laut einer Pressemitteilung der Schule auf eigenständigem Experimentieren.

Zunächst gehe es beim Unterricht noch „um das Staunen über Naturphänomene und die Faszination, die von technischen Geräten ausgeht“. Ziel des Physikunterrichts sei es „letztlich aber, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, künftig Problemstellungen zu bewältigen, die wir heute noch nicht kennen“.

Da dies nur durch eigenes Tun geschehen könne, liege ein Schwerpunkt des Unterrichts auf dem selbständigen Experimentieren. So könnten die Schülerinnen und Schüler „nicht nur physikalische Zusammenhänge hautnah erfahren, sondern erarbeiten sich ihre Erkenntnisse selbst, dokumentieren ihre Ergebnisse, verbalisieren und präsentieren sie“.

Um das klassische Experimentalfach Physik „für die Schüler aktuell und attraktiv zu gestalten“, habe das Trossinger Gymnasium viel in die Ausstattung investiert und Schülerversuchskästen zu den zentralen Themenbereichen der Physik angeschafft. So könnten beispielsweise die Grundlagenbereiche „Optik“ und „Elektrizitätslehre“ praxisorientiert unterrichtet werden. Seit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts komme die Ausstattung endlich wieder zum Einsatz. In den kommenden Jahren seien weitere notwendige Anschaffungen im Themenbereich „Mechanik“ geplant.

Das Gymnasium Trossingen ist laut Mitteilung offiziell als „MINT-freundliche Schule“ zertifiziert, fördere also in besonderer Weise die Bereiche „Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik“.