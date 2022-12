Trossinger Schaugarten soll Ort der Inspiration und Erholung sein

Die Umweltgruppe Agenda Trossingen errichtet in Zusammenarbeit mit der Firma Gartenbau Kapp und dem Trossinger Architekturbüro Azwo im Neubaugebiet Albblick einen naturnahen Schaugarten. Nun erfolgte der Spatenstich auf dem rund 500 Quadratmeter großen Grundstück.

„Wir freuen uns, dass es nun endlich losgeht“, so Julia Anton laut Pressemitteilung der Agenda. Vorausgegangen waren monatelange intensive Planungen für die Gestaltung des Gartens. „Die Grundidee ist“, so Martin Jung, „zu zeigen, wie man einen Garten mit heimischen Pflanzen so gestalten kann, dass er nicht nur für uns Menschen, sondern auch für möglichst viele Tierarten attraktiv ist.“ Auch der Klimawandel spielte bei den Überlegungen eine Rolle und die Pflanzenarten wurden so gewählt, dass sie auch mit heißen, trockenen Sommern zurechtkommen.

Geplant sind dem öffentlich zugänglichen Garten unter anderem auch Hoch- und Hügelbeete, die von Kindergartengruppen oder Schulkinder für das Anpflanzen von Gemüse genutzt werden könnten. „Der Garten wird allen Trossingern zur Verfügung stehen und soll ein Ort der Inspiration zum naturnahen Gärtnern, ein Lernort für Schulen und Kindergärten oder einfach zur zum Verweilen sein“, erläuterte Sarah Morath. Gartenbauer Simon Kapp erklärte, dass zunächst die oberste Schicht des Bodens abgetragen und mit Kalkschotter aufgefüllt wird, um den Pflanzen optimale Bedingungen zu schaffen.

Gerhard Brummer von der Agenda hofft, dass „der Garten am Ende für Trossingen einen echten Mehrwert bildet“. Amelie Fehrenbach und Stefan Bucher vom Architektur Azwo unterstützen die Agenda bei dem Projekt. „Wir sind selbst sehr naturverbunden und freuen uns, in Trossingen den Schaugarten mitgestalten zu dürfen. Wir möchten dabei helfen, einen besonderen Ort für Pflanzen und Insekten zu schaffen, der gleichzeitig auch ein Ort der Erholung für Trossinger Bürger sein soll“, so Fehrenbach.

Julia Anton betont, dass interessierte Bürger dazu eingeladen sind, bei den nächsten Arbeitsschritten mitzumachen. „Wir können jede helfende Hand gebrauchen“, so Anton. Das Projekt wird laut Pressemitteilung finanziell von der Stadt Trossingen unterstützt, hofft aber auch auf Spenden. „Wir gestalten gerade einen Spendenflyer“, erklärt Sarah Morath. „Am Grundstück wird eine Sponsorentafel angebracht werden, auf der sich die Spender eintragen lassen können.“