Trossinger Schüler kicken um Medaillen

Das 27. Volksbank Trossingen-Schülerturnier hat am Samstag bei bestem Fußballwetter stattgefunden – trocken und nicht zu heiß. Vormittags ab 9 Uhr spielten die Mädchen- und Jungsteams der weiterführenden Schulen gegeneinander. Nachmittags ab 13.30 Uhr traten die Grundschul-Mannschaften an.

Bei den Siegerehrungen erhielten immer die drei erstplatzierten Teams Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Am Abend gegen 19 Uhr hatten die vielen Helfer aus Verein, Eltern und Jugendlichen, vom DRK und von der Volksbank ihr Tagwerk vollbracht, so dass nebenan in der Fritz-Kiehn-Halle der diesjährige Abiball stattfinden konnte.

Die Ergebnisse

Klasse 6/7 Jungen 1. Gymnasium 6c 2. Gymnasium 6b 3. Realschule 6b 4. Realschule 6d 5. Löhrschule 7b 6. Gymnasium 7b

Klassen 8/9/10 Jungen 1. Gymnasium 9b 2. Gymnasium 10a 3. Realschule 8a 4. Realschule 9c 5. Realschule 8b 6. Gymnasium 9a 7. Gymnasium 8b 8. Löhrschule 8a

Klasse 5 Jungen 1. Realschule 5d 2. Realschule 5b 3. Realschule 5c 4. Löhrschule 5b 5. Löhrschule 5a 6. Gymnasium 5c 7. Gymnasium 5b

Klasse 5 Mädchen 1. Gymnasium 5c 2. Gymnasium 5a 3. Realschule 5b 4. Löhrschule 5b

Klasse 3/4 Mädchen 1. Friedensschule 4a 2. Friedensschule 4c 3. Rosenschule 4c 4. Rosenschule 3b 5. Friedensschule 3b 6. Rosenschule 3c

Klasse 3 Jungen 1. Rosenschule 3c 2. Kellenbachschule 3a 3. Friedensschule 3a 4. Friedensschule 3c 5. Rosenschule 3b 6. Friedensschule 3b

Klasse 4 Jungen 1. Friedensschule 4c 2. Friedensschule 4b 3. Rosenschule 4b 4. Rosenschule 4a 5. Rosenschule 4c 6. Friedensschule 4a

Klasse 2 Jungen 1. Friedensschule 2b 2. Friedensschule 2c 3. Friedensschule 2a 4. Rosenschule 2c

Klasse 1 Jungen 1. Rosenschule 1a 2. Friedensschule 1c 3. Friedensschule 1b 4. Friedensschule 1a.