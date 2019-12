Trossinger Ringer unterliegen dem Meister Korb 10:16

Der KSV Trossingen hat in der Ringer-Landesliga gegen den Meister SC Korb 10:26 verloren. Es war im letzten Saisonkampf die erste Niederlage in der heimischen Fritz-Kiehn-Halle. Die Trossinger beendeten die Runde auf Platz vier und übertrafen als Aufsteiger die Erwartungen.

Die Zuschauer wurden nicht nur durch spannende Kämpfe, sondern auch mit 30 Liter Freibier belohnt. Die Musikstädter mussten die Überlegenheit der Gäste aus Nordwürttemberg anerkennen, gewannen aber drei Kämpfe. Marvin Grosch konnte durch eine herausragende Kondition punkten und besiegte seinen Gegner Jan Hoffmann klar mit 10:1-Wertungspunkten. Der Trossinger Daniel Ehler behielt in einem hart umkämpften Duell am Ende die Oberhand und gewann ebenfalls nach Punkten. Adrian Rubach beendete die Saison für den KSV Trossingen nochmals mit einem Paukenschlag. Waren vor dem Kampf die Punkte schon sicher auf Seiten der Trossinger, denn der Korber Ringer war der dritte Ausländer und zählte somit nicht zur Mannschaft, wurde dennoch bis zum Schluss alles gegeben. Erst in den letzten Sekunden sicherte sich Adrian Rubach nach einem spannenden Schlagabtausch den Sieg und ließ sich von den Trossinger Fans bejubeln.

Der Kampfverlauf, Trossingen erstgenannt: 57 kg G: Sametcan Celik (Korb) kampflos Sieger. Stand 0:4. - 130 kg F: Sascha Domrös - Roman Schatz 0:4 (TU 0:16). Stand 0:8. - 61 kg F: Levent Sahin - Sulaiman Noori 0:4 (TU 0:16). Stand 0:12. - 98 kg G: Marvin Grosch - Jan Hoffmann 3:0 (PS 10:1). Stand 3:12. - 66 kg G: Sascha Grohs - Dawid Jacek Tejchmann 0:2 (PN 3:7). Stand zur Halbzeit 3:14. - 86 kg F: Philipp Tolsdorf - Daniel Sebastian Mezger 0:4 (TU 0:16). Stand 3:18. - 71 kg F: Michael Selenko - Marc Schubert 0:4 (SN 0:14). Stand 3:22. - 80 kg G: Armin Hainzl - Felix Rohrwasser 0:4 (TU 0:16). Stand 3:26. - 75 kg G: Daniel Ehler - Nicolas Ertolitsch 3:0 (PS 13:4). Stand 6:26. - 75 kg F: Adrian Rubach - Asadullah Nemati 4:0 (Nemati dritter Ausländer, PS 11:8). Endstand 10:26.