Trossinger Reitschule arbeitet gerade so kostendeckend

Was macht der Lockdown mit Freizeitsport und Einrichtungen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen? Das wollte die Trossinger SPD wissen. Stefanie Hoffmann, Betreiberin der Trossinger Reitschule, sagte, dass sie den Betrieb angesichts der Lockerungen langsam wieder etwas hochfahren könne. Staatliche Hilfen während der beiden Lockdowns der Pandemie bekam sie nicht.

Sie führt einen Betrieb mit 35 Pferden, 15 davon werden laut einer Pressemitteilung im Reitunterricht eingesetzt. Doch dieser sei nur eingeschränkt möglich. „Obwohl die Kinder beim Reitunterricht sowieso meist auf Abstand sind“, so Hoffmann. Mit SPD-Ortsvorsitzendem Vatche Kayfedjian und Gemeinderat Dieter Görlich war sie sich einig, dass beim Freizeitsport „differenziert eingeschränkt und verboten werden müsse“. Weitere Beispiele dafür seien Tennis und Fußball. „Mit richtigen Hygienekonzepten geht das ohne große Risiken“, so Kayfedjian. Auch Fußballvereine hätten „solide Konzepte parat, Spiele im Freien in Kleingruppen sind gut umsetzbar“.

Die beiden Sozialdemokraten hatten Äpfel, Möhren, Bananen und Heu mitgebracht. „Heu wurde in letzter Zeit immer teurer“, berichtete Hoffmann. Sie habe in den vergangenen Monaten „gerade so kostendeckend arbeiten können“. Sie bedauere, dass „den Kindern diese Freizeitaktivität fehlt“. Inklusive des sozialen Aspekts. „Die Kinder blühen hier richtig auf, seit sie wieder da sein dürfen.“

Mit dem kompletten Hochfahren will Hoffmann noch ein wenig warten. „Wenn wir voll loslegen, ist das Risiko einer Ansteckung natürlich wieder höher.“ So arbeite sie weiter auf Abstand und strecke ihre Unterrichtstermine.