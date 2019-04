Trossinger Realschüler erkunden Frankreich

Zum achten Mal in Folge haben 15 Schüler der 8. Klasse der Realschule Trossingen in Begleitung ihrer Lehrer Sara Weser und Franz Kräutle vom 7. bis 13. April einen facettenreichen Austausch in Frankreich erlebt. Eine Woche lang lernten sie Land, Leute und Kultur rund um Marignier in der Alpenregion Haute-Savoie kennen. Die Deutschlehrerin des collège Camille Claudel, Madame Sahm, stellte ein kurzweiliges Programm zusammen. Dieses beinhaltete laut Pressemitteilung unter anderem einige Unterrichtsbesuche, um das französische Schulsystem mit seinen diversen Unterschieden kennen zu lernen. Ein Besuch in Lyon, der drittgrößten Stadt Frankreichs, eine Alpenwanderung sowie die Besichtigung einer Käserei, in welcher die Schüler einen regionalen Käse auf traditionelle Weise selber herstellen durften, rundeten das Programm ab.