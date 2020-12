Die Oberministrantinnen und Oberministranten der Seelsorgeeinheit Trossingen haben sich bei der Wahl der Weihnachtsgeschenke für die Ministrantinnen und Ministranten für dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Die Wahl fiel diesmal auf fair gehandelte Waren aus dem Eine Welt Laden Trossingen, so eine Pressemitteilung.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Eine Welt Ladens freuten sich sichtlich darüber, dass die Unterstützung gerade in der Corona-Zeit auf den Laden gefallen ist. „Die Minis denken halt bei fairtrade mit für die Menschen in der Einen Welt und unterstützen so auch das Engagement des Eine Welt Ladens vor Ort“, ist Pfarrer Thomas Schmollinger stolz auf die Aktion der Oberminis der Seelsorgeeinheit Trossingen mit den Gemeinden Gunningen und Durchhausen. So konnte das Team der Oberministrantinnen und Oberministranten eine große Bestellung von insgesamt 236 Packungen fair gehandelte Waren für die insgesamt 118 aktiven Ministrantinnen und Ministranten aus Trossingen, Gunningen und Durchhausen aufgeben.

Bei der Einpackaktion konnte Pfarrer Schmollinger zwei neue künftige Oberministranten willkommen heißen: Neben Tobias und Felix Kohler und Karolin Loes werden für Trossingen nun auch Jenny Sauer und Andreas Ulmer als Oberminis zur Verfügung stehen.