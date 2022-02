Trossinger Musiktalente sind erfolgreich

Schülerinnen und Schüler der Musikschule Trossingen haben erfolgreich am 59. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in Schramberg teilgenommen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Wettbewerb laut Pressemitteilung unter besonderen Bedingungen statt. Neben der Jury durften nur die direkten Angehörigen und die betreuende Lehrkraft bei den Vorspielen dabei sein.

Die Wertungsprogramme der Teilnehmenden mussten unterschiedliche Kriterien erfüllen. Neben dem Einhalten der Auftrittsdauer, die je nach Altersgruppe variierte, galt es, Stücke in unterschiedlicher Stilistik bzw. aus verschiedenen Epochen aufzuführen. Mit viel Übung und Fleiß stellten sich die jungen Talente mit ihren Lehrkräften dieser Herausforderung erfolgreich.

Mehrere erste Preise

Aus der Klasse von Marija Lauenstein nahmen mit Eva Bosse, Antonia Lauenstein und Katharina Schaljachin drei junge Geigenspielerinnen am Wettbewerb teil. In der Wertung Violine Solo erspielte sich Antonia Lauenstein in der Altersgruppe III mit 22 Punkten einen ersten Preis. In der gleichen Altersgruppe bekam Katharina Schaljachin in der Wertung Viola Solo mit 21 Punkten ebenfalls einen ersten Preis. Eva Bosse erhielt in der Altersgruppe IB mit 23 Punkten einen ersten Preis.

Samuel Schnepf aus der Schlagzeugkasse von Ralf Reiter erspielte sich mit seinem Vortrag auf dem Marimbaphon, der kleinen Trommel und dem Drumset mit 24 Punkten einen ersten Preis.

Der Wettbewerb für Akkordeon fand in Tübingen statt. Aus der Klasse von Wladimir Maretschko haben Finn Thordsen und Tim Neumüller teilgenommen. In der Altersgruppe II bekam Finn Thordsen mit 17 Punkten einen zweiten Preis. Tim Neumüller erhielt in der Altersgruppe 4 mit 22 Punkten einen ersten Preis.

Kreativer Kindertanz

„Kreativer Kindertanz von drei bis sechs Jahren“ findet jeweils am Montag von 15.30 bis 16.15 bzw. um 16.30 bis 17.15 Uhr unter Leitung von Kristina Kirchner im Spiegelsaal der Musik- und Tanzschule statt. Interessierte können in das Angebot 45 Minuten reinschnuppern. Kreativer Kindertanz ist laut Mittteilung eine spielerische elementare Bewegungs- und Tanzerziehung für Kinder im Vorschulalter. „Im Vordergrund stehen Spaß an der Bewegung und Freude am körperlichen Ausdruck.“ Ausgangspunkt seien kreative Tanz- und Improvisationsspiele, die die kindliche Fantasie anregen. Weiterhin gehe es um „ein Kennenlernen erster gebundener Tanzformen und um die Arbeit an Bewegungsqualitäten und Bewegungsdifferenzierung“. In spielerischer Form werde die Muskulatur gestärkt, Feinmotorik und Gleichgewicht geschult, Beweglichkeit und Ausdauer ausgebaut. Außerdem schule der kreative Kindertanz die Körper- wie die Raumwahrnehmung, entwickele das Rhythmusgefühl und fördere die soziale Entwicklung in der Gruppe. Mit dem Unterricht würden Grundlagen für verschiedenste Tanzrichtungen geschaffen; somit kommen unterschiedliche Musikrichtungen und Materialien zum Einsatz. Infos Tel. 0 74 25/911 93, m.pape@musik-tanz-trossingen.de, www.musikschuletrossingen.de, www.tanzschuletrossingen.de.