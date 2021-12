Ein Trossinger Musikprofessor ist einer der Gewinner des Landeslehrpreises 2021. Für das Lehrkonzept „Mediale Ausstellungsgestaltung“ wird Prof. Florian Käppler von der Hochschule für Musik mit Lehrenden der Universität Konstanz und der Hochschule Konstanz mit dem Preis des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg ausgezeichnet. Studierende unterschiedlichster Fachrichtungen entwickeln laut einer Pressemitteilung in viersemestrigen Projekten Ausstellungen von der ersten Idee bis zur konkreten Umsetzung.

Die intensiv begleitete Gruppenarbeit werde didaktisch durch Zusatzexkursionen und Fachvorträge der beteiligten Lehrenden und weiterer Fachleute ergänzt. Ein Ergebnis konnte im Spätsommer im Turm zur Katz in Konstanz bewundert werden: „Stayin‘ Alive! Mit Seuchen leben“ lautete der Titel der interaktiven Ausstellung, mit der Studierende aus Konstanz gemeinsam mit Trossinger Musikdesignern das vierstöckige Museum kurzerhand ins „Pandemieforschungszentrum IMPF“ umgewandelt hatten. Im Jahr zuvor stand das Thema „Künstliche Intelligenz“ im Mittelpunkt.

„Alles, was zu hören ist“

Die Musikdesigner entwickeln für die Ausstellungen „alles, was zu hören ist“: sämtliche klanglichen Aspekte für eine Audioszenografie, die Raumklänge, didaktische Hörmedien, UI/UX Sounds, Filmsoundtracks sowie die Audiomedien für das Marketing der Ausstellung. Dadurch, dass alle Schritte gemeinsam erarbeitet wurden, hatten sie die Chance, Ideen und Konzeption der Ausstellung sozusagen „vom Klang her denkend“ mit zu entwickeln und beispielsweise die Dramaturgie oder visuelle Darstellung stark zu beeinflussen.

Durch die Zusammenarbeit verschiedenster Fachrichtungen wie Szenografie, Architektur, Lichtddesign, Interaktionsdesign, Film, Grafikdesign, Informatik und Musikdesign entstehen laut Mitteilung „ungewöhnlich originelle und eigenständige Ausstellungskonzepte, die den Menschen als das würdigen, was er ist: Ein Wesen, das mit allen Sinnen erlebt und lernt. Und dabei spielen Klang und Musik natürlich eine tragende Rolle.“

Lob der Wissenschaftsministerin

„Es ist beeindruckend, wie kreativ Lehrende und Studierende mit der Pandemie umgegangen sind und umgehen“, lobt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Die Studierenden sollten nicht nur hervorragend fachlich gebildet sein, sondern auch ermutigt werden, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen.

Ziel der Konstanzer Ausstellung ist es laut Mitteilung gewesen, „Einblicke in den Umgang mit Pandemien in der Weltgeschichte zu geben und medizinische, politische und gesellschaftliche Perspektiven zu vermitteln“. Dabei seien historische Vorurteile über Seuchen revidiert, die Erinnerung an Pandemien in das kulturelle Gedächtnis zurückgeholt und den Besuchern eine neue und gewinnbringende Perspektive auf die aktuelle Pandemie geboten.

Die Zusammenarbeit zwischen Trossingen und Konstanz setze über die erarbeiteten Projekte hinaus Maßstäbe für die Weiterentwicklung der Bereiche Szenographie und Ausstellungsgestaltung und begründe eine Kultur des transdisziplinären Lernens jenseits tradierter Fächergrenzen, ist sich Käppler sicher: „Auch für uns als Lehrende sind Lehrkonzept und Themensetzungen ungemein bereichernd.“ So habe ihn die vergangene Ausstellung - „link zur künstlichen intelligenz“ - dazu ermutigt, sich intensiv mit dem Themenfeld Künstliche Intelligenz in der Musik zu beschäftigen.