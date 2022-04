Trossinger Musikfestival verschiebt sich um ein Jahr

Das Festival „Trossingen Open – Musiksommer 2022“ wird auf 2023 verschoben. Das teilten Stadtverwaltung und Gewerbeverein am Freitag mit.

Das Organisationsteam des Musikfestivals „Trossingen Open“ musste dieser Tage eine schwere Entscheidung treffen, wie man sie aus Corona-Zeiten gewohnt war: Das Musikfestival wird auf Samstag, 24. Juni 2023, also um knapp ein Jahr, verschoben. Warum eine erneute Terminverschiebung notwendig ist, obwohl Corona doch gefühlt vorbei sei? „Es ist richtig, dass die Pandemie sehr schnell in den Hintergrund gerückt ist und seit etwa einem Monat nahezu alle Maßnahmen weggefallen sind. Wir müssen uns aber eingestehen, dass die Pandemie eben doch noch nachwirkt, auch und gerade im Kultur- und Musikbereich“, so Ralf Sulzmann von der Stadtverwaltung und Stefan Kern vom Gewerbeverein. „So konnte überhaupt erst seit Jahresbeginn ein Probenbetrieb wieder stattfinden, allerdings unter Einschränkungen und schon gar nicht so stringent wie man es vor Corona gewohnt war.“

„Schmerzliche aber wohlüberlegte Entscheidung“

Letztlich seien sich alle Beteiligten, sowohl die auftretenden Musikformationen und -institutionen, als auch das Organisationsteam, einig gewesen, „dass unter diesen Vorzeichen den Besuchern des Musiksommers nicht die Qualität geboten werden kann, die man bieten will“. Das als „musikalische Leistungsschau“ der Musikstadt Trossingen geplante Event setze „eben voraus, dass auch die Leistung aller Teilnehmer erbracht werden kann. Qualität braucht auch Zeit“ – so die zusammenfassende Begründung für die „schmerzliche aber wohlüberlegte“ Terminverschiebung.

Unter Federführung des Gewerbevereins in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Südwest und der Stadtverwaltung sei ein fertiges Konzept mit bisher 22 Teilnehmern an drei Spielstätten entstanden, das Raum für weitere Teilnehmer und kreative Ideen lasse. „Bewirtung, Sponsoring und damit die Finanzierung standen für den Termin in diesem Jahr.“ Nun würden Organisatoren und Teilnehmer „die Zeit für eine noch bessere Vorbereitung nutzen“.