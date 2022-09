Trossinger Musikerinnen und Musiker feiern Jubiläum nach

Die Stadtmusik Trossingen feiert am 24. und 25. September mit dem zweitägigen Stadtmusikfest auf dem Rudolf-Maschke-Platz ihr Jubiläumsfest zum 60-jährigen Bestehen nach. Aufgrund der Pandemie konnte dieses im letzten Jahr nicht stattfinden, schreibt die Stadtmusik in einer Pressemitteilung. Auch das Partnerschaftskomitee und der Bürgermeister der Partnerstadt Cluses sind zu Gast.Los geht es am Samstag, 24. September, um 17 Uhr mit dem Fassanstich im Festzelt durch den Cluser Bürgermeister Jean-Philippe Mas und die Trossinger Bürgermeisterin Susanne Irion. Für musikalische Unterhaltung sorgt eine kleine Besetzung der Stadtmusik Trossingen. Passend zum Fassanstich bietet die Stadtmusik ein Wurstsalatvesper an, heißt es weiter. Auch verschiedene Burger stehen auf der Speisekarte, macht die Stadtmusik Appetit. Ab 19:30 Uhr beginnt dann die „Party pur“ mit der Dürbheimer Band Edel Rock. Mit Pop, Rock, Charts und Trachtenhits ist für alle Altersklassen etwas geboten.

Der Sonntag, an dem das Zelt den Mittelpunkt des Trossinger Kilbemärts bildet, steht ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik und beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Zu diesem sorgen die Dauchinger Dorfmusikanten für beste Unterhaltung. Am Mittag bringt der Musikverein Weigheim ab 13.30 Uhr Stimmung auf den Platz.

Karten für die Party am Samstagabend mit Edel Rock sind im Vorverkauf zum Preis von 9.99 Euro unter www.stadtmusik-trossingen.de erhältlich. Für Kurzentschlossene gibt es auch noch ein kleines Kartenkontigent an der Abendkasse. Dort kosten die Karten 15 Euro. Der Eintritt zum Fassanstich mit Wurstsalatvesper und am Sonntag ist frei.