Trossinger Kultursommer geht in zweite Runde

Als durchweg geglückt haben Publikum und Medien den Start der neuen Trossinger Kultur-Reihe auf dem Rudolf-Maschke-Platz bewertet: Matthias Anton, Hans Günter Kölz und Frank Golischewski sorgten für einen beschwingten und heiteren Nachmittag, der von Bürgermeisterin Susanne Irion eröffnet worden war. Am Freitag, 25. Juni, werden Thomas Förster und Amelie Schirmer den Nachmittag um 17 Uhr eröffnen, im zweiten Teil sind die Trossinger Bläserbuben zu hören.

Jeden Freitag ab 17 Uhr werden weitere fünf Wochen Trossinger Musiker auf dem größten Platz in der Innenstadt für musikalische Highlights sorgen, aber auch ein Happening des Stadtjugendreferats sowie die Gruppe Beatstomper unter der Leitung von Dierk Zaiser sorgen für Unterhaltung. Eingerahmt von neun bunten Trossinos – dem Trossinger Maskottchen, das an die weltweit größte Plateosaurier-Fundstelle der Musikstadt erinnern soll – haben laut Pressemitteilung mittlerweile rund 200 Besucher an Biertischen Platz, um bei kühlen Getränken den heißen Rhythmen zu lauschen.

Thomas Förster ist Dozent für Jazz und Popmusik sowie Jazz-Theorie an der Musikhochschule Trossingen, unterrichtet ebenso an der Musikschule und gibt Kurse an der Bundesakademie Trossingen. Als Begleiter auf Klavier und Keyboard hat er sich einen ebenso guten Ruf erspielt wie als Komponist gefühlvoller Balladen und Songs.

Amelie Schirmer mit ihrer souligen Stimme ist als Solistin in der Jazz-Szene ein Begriff und unterrichtet ebenfalls an der Trossinger Musikschule. Mit Titeln von Adele und Lady Gaga oder bekannten Songs wie „Nothing compares to you“ oder „Cello“ und vielen mehr wollen Thomas Förster und Amelie Schirmer das Publikum begeistern.

Die Trossinger Bläserbuben vorzustellen ist wie Eulen nach Athen zu tragen: Seit 1961 ist das Orchester aus dem Trossinger Kultur-Leben nicht mehr wegzudenken. In vielen Jahrzehnten haben sich die weiblichen und männlichen Orchestermitglieder als Repräsentanten der Musikstadt auf Tourneen im In- und Ausland, bei Jubiläen, in Festzelten oder auf dem Konzertpodium ins Herz der Zuhörer gespielt, dabei immer die wohldosierte Mischung zwischen zünftiger Blasmusik und eleganten internationalen Titeln bedienend. Bei unzähligen Gelegenheiten haben die Bläserbuben für die Stadt offiziell repräsentative Aufgaben übernommen.

Nach wie vor sind einige Grundregeln der Corona-Vorschriften einzuhalten: Abstand, Maskenpflicht bis zum Sitzplatz und die Registrierung von Namen, Anschrift und Telefonnummer gehören dazu. Derzeit dürfen maximal zehn Personen aus drei Haushalten zusammensitzen, an die Bier-Garnituren werden jedoch nur sechs bis acht Personen platziert. Eine Anmeldung für das Konzert am 25. Juni auf dem Maschke-Platz ist erforderlich unter sandra.jakubowski@trossingen.de / 07425-25141. Bei der Anmeldung wird gebeten, die Anzahl der Familien- oder Gruppenmitglieder anzugeben, um eine frühzeitige Platz-Reservierung zu ermöglichen.