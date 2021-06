Trossinger Kultursommer geht in dritte Runde

Nach zwei erfolgreichen Konzerten haben die Trossinger Maschke-Platz-Konzerte am Freitag, 2. Juli, bereits „Halbzeit“: Beim dritten von insgesamt sechs Konzerten werden Ensembles der Stadtkapelle Trossingen und des Hohner-Akkordeonorchesters 1927 das Publikum in den Freitagabend begleiten, so eine Pressemitteilung.

Eingerahmt von neun bunten Trossinos, dem Trossinger Maskottchen, das an die weltweit größte Plateosaurier-Fundstelle der Musikstadt erinnern soll, haben mittlerweile rund 200 Besucher an Biertischen Platz genommen, um bei kühlen Getränken den zumeist aus der Musikstadt stammenden Musikern zu lauschen.

Am Freitag wird ein Ensemble des Hohner Akkordeonorchesters 1927 Werke von Friedrich Smetana und Johann Strauss Sohn, über Hans Rauch bis hin zu Billy Joel spielen, die Gesamtleitung hat Johannes Baumann, Beginn ist 17 Uhr. Anschließend treten Ensembles der Stadtkapelle unter Gesamtleitung von Miriam Raspe auf: in Formationen von drei bis fünf Musikern interpretieren sie in unterschiedlichen Zusammensetzungen Werke von J.S. Bach, Jacques Ibert, Tango-Legende Astor Piazzolla oder Ragtime-Ikone Scott Joplin, und auch Fans von „Carmen“-Komponist George Bizet oder Giuseppe Verdi kommen auf ihre Kosten.

Nach wie vor sind die Grundregeln der aktuellen Corona-Vorschriften einzuhalten: Abstand, Maskenpflicht bis zum Sitzplatz und die Registrierung von Namen, Anschrift und Telefonnummer gehören dazu. Eine Testpflicht besteht für diese Open-Air-Veranstaltung nicht mehr, Geimpfte mit Nachweis können in Gruppen bis zu acht Personen an einem Tisch sitzen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter sandra.jakubowski@trossingen.de / 07425-25141. Bei der Anmeldung wird gebeten, die Anzahl der Familien- oder Gruppenmitglieder anzugeben um eine frühzeitige Platz-Reservierung zu ermöglichen.