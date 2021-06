Trossinger Kindergartenkinder legen selbst Hochbeet an

Kinder des katholischen Kindergartens St. Josef haben bei der Aktion „Gemüse mit Kids“ mit der Stiftung Edeka und dem Trossinger Markt ein Hochbeet angelegt. Jedes Kind bekam ein Namensschild, eine Gartenschürze und eine Gießkanne. Nach einer kindgerechten Einleitung machten sich die Kinder ans Werk, so eine Pressemitteilung. Sie bereiteten den Boden vor, „massierten“ die Erde, glätteten sie und streuten Dünger auf das Beet. Anschließend wurden die Gemüsesetzlinge und Gemüsesamen in die „Autobahnen“ verteilt. Die Kinder erfuhren, welche Tiere im Garten gern gesehene Gäste sind und welche eher nicht. Sämtliche Materialien, einschließlich Pflanzen und Saatgut, plus ein Korb, gefüllt mit den verschiedensten regionalen Gemüsesorten, wurden ebenfalls gesponsert. Nach einer Stunde nahmen zufriedene Kinder ihre Urkunde in Empfang. Auf dem Hochbeet steht „Aus Liebe zum Nachwuchs“.