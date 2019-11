Trossinger Kindergartenkinder erfreuen Senioren

Die Kinder des Johannes-Brenz-Kindergartens sind wieder zum „Laternensingen“ im Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim gewesen. Zahlreiche Bewohner sowie Angehörige versammelten sich laut Pressemitteilung im Foyer des Altenzentrums und warteten gespannt auf die Kinderschar. Festlich zogen die Mädchen und Jungen kurz darauf gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und ihren leuchtenden Laternen in das abgedunkelte Foyer ein. Viele Laternenlieder hatten sie mit ihren Erzieherinnen einstudiert und wurden an der Gitarre begleitet. Fasziniert lauschten die Bewohner den Liedern der Kinder und stimmten sogar in das ein oder andere bekannte Laternenlied mit ein. Besonders rührend war für die Bewohner „Das Lied von den Sternen“, bei welchem alle 36 Kinder ihre selbst gebastelten goldenen Sterne zum Himmel streckten und so das Foyer und die Augen der Senioren zum Strahlen brachten.

Auch Kinder und Erzieherinnen des Beate-Paulus-Kindergartens waren kürzlich im Seniorenzentrum. Sie sangen im Garten des Altenzentrums ihre Laternenlieder für die Bewohner, die laut Mitteilung ganz gespannt von den Balkonen zuhörten.