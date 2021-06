Trossinger Kindergärten sind nun Sprachkitas

Die beiden katholischen Kindergärten St. Josef und Don Bosco in Trossingen hatten sich um die Teilnahme am „Bundesprogramm Sprachkita – von Anfang an mehr Chancengleichheit und gutes Bildungsangebot für alle Kinder“ beworben und Anfang des Jahres den Zuschlag erhalten. Jetzt wurde von der Gesamtleitung Franziska Dähne bei einer Feier im Beisein von Pfarrer Thomas Schmollinger und Elternvertretern beider Kindergärten sowie Mitgliedern des Kirchengemeinderates ein symbolischer Schlüssel des Programms übergeben.

Stellvertretend für die Kirchengemeinde wünschte Ines Rabus den Fachkräften einen guten Einstieg mit dem Zitat von Ludwig Wittgenstein: „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“.

Mit dem „Bundesprogramm Sprach-Kitas“ stärkt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend laut Pressemitteilung alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik sowie die Zusammenarbeit mit Familien in den Kindergärten. An diesem Programm nehme inzwischen etwa jeder zehnte Kindergarten teil.

Durch das Förderprogramm wurden zwei zusätzliche Fachkraftstellen in den Kindergärten geschaffen. Diana Sußbauer und Daniel Simon begleiten und unterstützen die pädagogischen Fachkräfte bei der Weiterentwicklung alltagsintegrierter sprachlicher Bildung.

Die zusätzlichen Fachkräfte unterstützen kontinuierlich und prozessbegleitend die Qualitätsentwicklung in den Sprachkitas. Der Beginn des Bundesprogramms wurde inzwischen von der Leitung und den beiden Fachkräften in einer Online-Elterninformation vorgestellt. Dabei wurden auch Ideen gesammelt: Als nächstes wird ein Leserucksack angeboten.