Trossinger Kinder empfangen die Erstkommunion

15 Kinder haben am Samstag ihre Erstkommunion unter besonderen Bedingungen gefeiert. Corona-bedingt waren sie in zwei Gruppen aufgeteilt worden und es fanden zwei Gottesdienste in der Theresienkirche statt. Das Leitwerk, dass die Kommunionskinder dieses Jahr begleitet hat lautet „Jesu Quelle meines Lebens“. In der ersten Samstagsgruppe empfingen Lilli Ginder, Raphael Hand, Leilani Petroschka, Philip Nungesser und Thea Stiller ihre Erstkommunion, in der zweiten Gruppe Elias Renner, Justin Schulmeister, Rita Veneto, Juli Welte, Kevin-Andreas Bartl, Summer Bauderer, Clara Lerner, Tom Sauter, Jano Sauter und Johannes Thomma.