Trossinger Jahrgänger besuchen das EU-Parlament

Als Abschluss unserer politischen Informationsreise, beginnend mit einem Besuch einer Gemeinderatssitzung in Trossingen, dem Besuch des Landtages in Stuttgart sowie dem Besuch des Bundestages in Berlin, ging es am 4. Mai nach Straßburg ins EU-Parlament. Diese Fahrt erfolgte auf Einladung des EU-Abgeordneten Andreas Glück (FDP( und natürlich auch auf Vermittlung unseres Jahrgängers Ernst Pfister.

Nach einer zweistündigen Fahrt, einer umfangreichen Sicherheitsüberprüfung am Eingang des Parlaments wurde unsere 25 Mann/Frau starke Gruppe vom Mitarbeiter des Abgeordneten, Herrn Grünke, in Empfang genommen und in einen der kleinen Sitzungssäle geführt. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Besucherdienst des Parlaments übernahm unser Gastgeber, Herr Glück, das Wort.

Es folgte eine kurze Vorstellung seiner Person, interessant war für uns die zeitliche Vereinbarkeit zwischen Parlamentarier in Straßburg, Brüssel und seinem Beruf als Chirurg in einer Klinik. Als Mitglied des Umweltausschusses, dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten sowie des Covid 19 Sonderausschusses dürfte es ihm nicht langweilig werden.

Als Überraschungsgast durften wir dann die Vizepräsidentin des EU Parlaments, Frau Nicola Beer, in unseren Reihen begrüßen. Sie stellte die aktuelle Situation in der Ukraine vor und erläuterte uns die kommenden Sanktionsmaßnahmen. Ein für uns sehr interessanter Vortrag.

Herr Glück mit seiner Mundharmonika, er kann´s, und Ernst spielten dann zum Abschluss Beethovens „Ode an die Freude“ bevor es in Parlament zu einer Sitzung des Haushaltsausschusses ging. Die eine Stunde darin mit den Reden, den Simultanübersetzungen ging wie im Fluge vorbei. Herr Grünke führte uns als Abschluss zu interessanten Plätzen im Parlament, erläuterte uns anhand des Modells die baulichen Besonderheiten dieses Hauses. Mit vielen Eindrücken reicher hieß es dann Abschiednehmen, denn eine weiterer Programmpunkt wartete bereits auf uns.

Am Münsterplatz stand schon der „Petit Train“ bereit, der uns, vorbei an herrlichen Fachwerkbauten, schönen Plätzen und historischen Gebäuden, Alt-Straßburg beschaulich näherbrachte. Nach einem Münsterbesuch und einer kurzen Kaffeepause auf dem Münsterplatz hieß es Abschiednehmen von Straßburg.

Diesen tollen Tag ließen wir dann in Hofstetten in den „Drei Schneeballen“ bei einem hervorragenden Abendessen ausklingen.