Trossinger Imker ziehen gute Bilanz aus dem Bienenjahr

Für die Trossinger Imker ist ein erfolgreiches Bienenjahr im Juli nun wieder zu Ende gegangen. Die Bienenvölker bereiten sich jetzt allmählich auf die Überwinterung vor, die Imker sind neben der Fütterung auch mit der notwendigen Behandlung gegen die Varroamilbe beschäftigt, heißt es in einer Mitteilung.

Jüngst wurde eine vorläufige Bilanz beim Bezirksimkerverein Trossingen für 2022 gezogen. Fazit: Ein gutes Bienenjahr geht zu Ende. Etwa zwanzig Kilo Honig habe die Völker im Schnitt gebracht. Die Nachfrage nach Honig war hoch und kein Vergleich zum vergangenen Jahr 2021. Bei der bereits im Mai stattgefundenen und gut besuchten Jahreshauptversammlung des Bezirksimkerverein Trossingen berichtete der erste Vorsitzende Jürgen Vosseler über das zurückliegende Jahr 2021.

Es war eines der schlechtesten Jahre der vergangenen Jahrzehnte. Der März war ein gefühlter Wintermonat, April und Mai waren kühl und regnerisch. Die Bienen konnten kaum ausfliegen und Pollen und Nektar eintragen. Bereits im Mai mussten die Bienenvölker gefüttert werden. Ein wenig Honig konnten die Bienen im Juni eintragen, den sie aber gleich für die Eigenversorgung wieder benötigten. Wie in den meisten Regionen Baden-Württembergs gab es auch für die Trossinger Imker keinen Frühjahrshonig zu schleudern.

Im Sommer wurde es nicht besser, aufgrund der kühlen Witterung im August war die notwendige Varroabehandlung schwierig. Etliche Völkerverluste waren dann im Winter zu verzeichnen. Umso erfreulicher sei nun das diesjährige Jahr. Unter Federführung des Bezirksimkervereins Tuttlingen in Kooperation mit dem Spaichinger Verein wurden wieder Jungimkerschulungen durchgeführt. Nach Onlineveranstaltungen erfolgten Praxistermine, die gut besucht waren. Einige Jungimker seien neu in den Trossinger Verein gekommen und Helmut Koch, langjähriger Vorsitzender in Trossingenund regional immer noch engagiert als Wahlkreisvorsitzender Schwarzwald-Oberer Neckar wurde zum Ehrenvorsitzenden des BIV Trossingen ernannt.

Gute Tradition ist mittlerweile die Beteiligung am Kinderferienprogramm der Stadt Trossingen. So konnten die Trossinger Imker bereits in der ersten Ferienwoche zwei Gruppen auf dem Vereinsgelände begrüßen und den Kinder aus dem Leben der Honigbiene berichten.