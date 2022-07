Trossinger Hochschule gibt wieder ein Semesterabschlusskonzert

Am Donnerstag, 7. Juli, 19.30 Uhr sind die Bands und Combos der Jazz-Abteilung der Trossinger Hochschule für Musik erstmals nach Beginn der Pandemie wieder in ihrem traditionsreichen Semesterabschlusskonzert im Kesselhaus Trossingen zu erleben. „Die Stimmung in der Jazz/Pop-Abteilung ist sehr gut, denn wir alle sind unheimlich froh über diesen Konzertabend in echter Live-Atmosphäre“, sagt Tobias Hoffmann, Professor für Jazz/Pop-Gitarre und Ensemble. „Ich freue mich sehr auf die Ensembles meiner fantastischen Kollegen.“

Musikalisch präsentierten sich die Ensembles des Dozententeams laut der Hochschule in ihrer ganzen Vielfalt vom a cappella-Jazz/Popchor über Contemporary Folk, Desert Ambient Guitar Groove und großen Hits der Popgeschichte von Sting, David Bowie und Tina Turner bis hin zu opulenten Soundtracks wie James Bond „Golden-Eye“ oder „Eiskönigin 2“. Der Eintritt ist frei, die Kesselhaus-Bar hat vor, während und nach dem Konzert geöffnet.